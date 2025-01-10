Terungkap Pesan Qomar ke Anak dan Istri Sebelum Meninggal Dunia

Pelawak legendaris Nurul Qomar meninggal dunia akibat kanker usus besar. Sebelum meninggal, Qomar sempat menitipkan pesan kepada keluarganya. Apa pesannya?

Soebagja Salim, anak ketiga almarhum ingat betul ada pesan menyentuh yang disampaikan Qomar. Sang ayah mengingatkan agar istri dan anak-anaknya selalu menjaga kesehatan agar tak terserang penyakit.

"3 minggu ini keluarga silih berganti menemani abah, nginep. Yang paling berkesan saat kumpul itu pesannya 'jangan sampai ini terjadi sama kalian', persis kata-katanya itu, 'kalian jangan sampai gini' Itu kata-kata persis disampaikan Qomar ke anak-anak, istrinya," ujar Soebagja Salim di rumah duka di kawasan Tangerang, dikutip Jumat (10/1/2025).

Qomar mengingatkan agar keluarganya menerapkan pola hidup sehat agar tidak mengidap penyakit kanker seperti dirinya.

"Sangat berharap kekuarganya belajar agar tidak terserang penyakit kanker, mungkin pola hidupnya lebih sehat, lebih baik, gimana-gimana," ucapnya.