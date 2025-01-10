Berita Terpopuler: Potret Patrick Kluivert Pelatih Timnas Indonesia Pengganti Shin Tae-yong hingga Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura

Patrick Kluivert resmi menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Terpilihnya Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia tampaknya tidak mengejutkan bagi masyarakat khususnya di media sosial. Masyarakat pun penasaran dengan sosok pelatih Timnas Garuda itu.

Potret Patrick Kluivert jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Kamis 9 Januari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Potret Patrick Kluivert

Beberapa potret di Instagram pribadinya memperlihatkan Patrick Kluivert yang mengenakan jersey salah satu klub kenamaan, Barcelona. Semasa masih aktif menjadi pesepakbola profesional, Patrick Kluivert langganan membela Timnas Belanda dari 1994 hingga 2004.