Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Makeup Essentials Buat Touch Up, Terakhir Wajib Ada

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |11:43 WIB
4 Makeup Essentials Buat Touch Up, Terakhir Wajib Ada
4 Makeup Essentials Buat Touch Up, Produk Terakhir Wajib Ada
A
A
A

Membuat makeup agar selalu on point, kamu harus memastikan selalu bawa produk-produk makeup yang essentials agar touch up bisa lebih maksimal.

Biasanya produk makeup apa aja sih yang jadi utama dan sering untuk touch up? Simak 4 makeup essentials buat touch up:


1. Eyeliner

Eyeliner sering kali luntur atau memudar setelah beberapa jam, terutama jika kamu memiliki kulit berminyak. Bawa eyeliner favorit kamu untuk merapikan garis mata agar tetap tegas dan rapi sepanjang hari. Pilih eyeliner dengan formula tahan air seperti Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner yang mudah digunakan dan tahan hingga 24 jam.


2. Mascara

Bulu mata yang lentik dan tebal dapat memberikan tampilan mata yang segar dan hidup. Setelah beberapa jam, mascara bisa mulai turun atau kehilangan efeknya. Dengan Soulyu Anti-Drop Mascara, kamu bisa touch up bulu mata kamu kapan aja dan mendapatkan tampilan bulu mata seperti menggunakan fake lashes yang tahan lama hingga 18 jam.


3. Lip Velvet

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement