4 Makeup Essentials Buat Touch Up, Terakhir Wajib Ada

Membuat makeup agar selalu on point, kamu harus memastikan selalu bawa produk-produk makeup yang essentials agar touch up bisa lebih maksimal.

Biasanya produk makeup apa aja sih yang jadi utama dan sering untuk touch up? Simak 4 makeup essentials buat touch up:



1. Eyeliner

Eyeliner sering kali luntur atau memudar setelah beberapa jam, terutama jika kamu memiliki kulit berminyak. Bawa eyeliner favorit kamu untuk merapikan garis mata agar tetap tegas dan rapi sepanjang hari. Pilih eyeliner dengan formula tahan air seperti Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner yang mudah digunakan dan tahan hingga 24 jam.



2. Mascara

Bulu mata yang lentik dan tebal dapat memberikan tampilan mata yang segar dan hidup. Setelah beberapa jam, mascara bisa mulai turun atau kehilangan efeknya. Dengan Soulyu Anti-Drop Mascara, kamu bisa touch up bulu mata kamu kapan aja dan mendapatkan tampilan bulu mata seperti menggunakan fake lashes yang tahan lama hingga 18 jam.



3. Lip Velvet