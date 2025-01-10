Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

7 Cara Menghilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun secara Alami

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |13:36 WIB
7 Cara Menghilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun secara Alami
7 cara menghilangkan flek hitam di usia 40 tahun. (Foto: Freepik)
Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita yang mengalami masalah dengan penampilan kulit, salah satunya adalah flek hitam. Usia yang rentan mengalami masalah kulit satu ini adalah 40 tahun. Flek bintik hitam di wajah ini sering menjadi masalah yang mengganggu karena dapat mempengaruhi rasa percaya diri kita.

Flek hitam terjadi karena adanya peningkatan produksi hormon melanin yang memberikan warna alami pada kulit. Terdapat beberapa bahan alami untuk menghilangkan flek hitam di wajah. Namun, perlu diketahui bahwa bahan alami tersebut membutuhkan waktu untuk memudarkan flek hitam pada wajah.

Lantas, bagaimana cara menghilangkan flek hitam di usia 40 tahun secara alami? Berikut dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (10/1/2025).

1. Bengkoang 

Cara mengatasi flek hitam di wajah yang pertama yaitu dengan menggunakan bengkoang yang dikenal sebagai bahan alami yang bisa membantu mencerahkan kulit serta menghilangkan flek hitam. 

Cara penggunaannya mudah, cukup parut atau haluskan bengkoang dan gunakan sebagai masker. Diamkan selama 30 menit lalu bilas hingga bersih.

2.Tomat

Tomat mengandung vitamin C dan antioksidan yang sangat baik untuk mencerahkan kulit. Kamu bisa membuat masker dengan menghaluskan tomat dan mengaplikasikannya pada wajah. Diamkan selama 15-20 menit lalu bilas hingga bersih.

3. Madu dan Lemon 

Cara menghilangkan flek hitam di wajah dengan bahan alami selanjutnya yaitu dengan Madu dan Lemon. Madu dan lemon merupakan bahan alami yang kaya akan antioksidan dan vitamin yang dapat membantu menghilangkan flek hitam. 

Kamu bisa mencampurkan satu sendok teh madu dengan satu sendok teh air perasan lemon, lalu oleskan pada bagian wajah yang terdapat flek hitam. Diamkan selama 15-20 menit lalu bilas dengan air dingin. Khasiat madu akan menutrisi kulit sedangkan lemon berfungsi sebagai pemutih alami.

4. Lidah Buaya 

Lidah buaya mengandung aloin yang telah terkenal berfungsi mencerahkan kulit dan menjadi solusi untuk hilangkan bintik hitam di wajah. Kamu bisa mengambil gel lidah buaya dan mengoleskannya langsung pada wajah. Diamkan selama 15 menit lalu bilas dengan air hangat.

5. Teh Hijau 

Cara agar flek hitam di wajah hilang dengan bahan alami yang selanjutnya yaitu dengan teh hijau. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau sangat baik untuk kulit. Kamu bisa menggunakan sisa teh hijau yang telah diseduh sebagai toner wajah. Tepuk-tepuk menggunakan kapas pada bagian wajah yang berflek hitam.

 

