HOME WOMEN BEAUTY

Day Cream Dulu atau Sunscreen Dulu? Ini Urutan yang Benar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |12:34 WIB
<i>Day Cream</i> Dulu atau <i>Sunscreen</i> Dulu? Ini Urutan yang Benar
Day cream dulu atau sunscreen dulu? Foto: Ilustrasi/Freepik
Efektivitas penggunaan skincare bukan hanya sekedar ditentukan oleh jenis produknya saja, namun juga ditentukan oleh urutan penggunaan yang benar karena menjadi kunci keberhasilan rutinitas perawatan kulit. 

Misalnya, urutan penggunaan day cream dan sunscreen yang tidak boleh salah. Lantas, manakah yang sebaiknya digunakan terlebih dulu? Berikut akan diulas Okezone, dari berbagai sumber, Jumat (10/1/2025).

Urutan penggunaan skincare sangat penting untuk memastikan setiap produk memberikan manfaat maksimal pada kulit. Salah satu pertanyaan umum adalah apakah lebih baik memakai day cream atau sunscreen dulu.

Jawabannya adalah sunscreen sebaiknya diterapkan terlebih dahulu. Mengapa? Sunscreen berfungsi sebagai pelindung pertama melawan sinar UV yang bisa merusak kulit.  Jika kita mengaplikasikan day cream terlebih dahulu, kemungkinan besar sunscreen tidak akan bekerja dengan optimal karena terhalang oleh lapisan produk skincare lainnya.

Penting untuk diingat bahwa sunscreen sebaiknya diaplikasikan sebagai langkah terakhir dalam rutinitas perawatan kulit. Setelah menggunakan day cream, berikan waktu beberapa saat sebelum mengaplikasikan sunscreen agar produk sebelumnya dapat meresap dengan baik ke dalam kulit.

Urutan Penggunaan Day Cream dan Sunscreen

Dalam dunia dermatologi dan kecantikan, ada sebuah aturan tentang urutan penggunaan produk skincare, yaitu “dari yang teringan hingga yang terberat”. Dengan mengikuti aturan ini, semua produk yang kita gunakan bisa meresap dengan baik dan bekerja secara optimal.

Day cream umumnya memiliki konsistensi yang lebih berat daripada sunscreen. Itu sebabnya sebaiknya gunakan day cream terlebih dahulu, lalu diikuti oleh sunscreen.

1. Menggunakan Day Cream

Setelah membersihkan wajah dan menggunakan toner serta serum (jika ada), kamu bisa langsung mengaplikasikan day cream. Day cream akan membantu melembabkan kulit, serta memberikan nutrisi dan perlindungan kepada kulit sesuai dengan kebutuhannya.

Day cream biasanya dioleskan dengan gerakan memijat lembut dari arah bawah ke atas dan dari tengah ke sisi wajah. Biarkan day cream meresap selama beberapa menit sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

2. Menggunakan Sunscreen

Setelah day cream meresap dengan baik, barulah kamu menggunakan sunscreen. Aplikasikan sunscreen ke seluruh wajah dan area lain yang tidak tertutup pakaian, seperti leher dan lengan.

Sunscreen sebaiknya dioleskan 15-30 menit sebelum kamu terpapar sinar matahari. Pastikan juga untuk mengaplikasikan ulang setiap 2-3 jam sekali, terutama jika kamu banyak beraktivitas di luar ruangan.

 

