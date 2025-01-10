Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sup Bakso Lohua untuk Menu Akhir Pekan Bersama Keluarga

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |15:48 WIB
Resep Sup Bakso Lohua untuk Menu Akhir Pekan Bersama Keluarga
Resep Sup Bakso Lohua untuk Menu Akhir Pekan Bersama Keluarga, (Foto: Youtube @Devina Hermawan)
Cuaca Indonesia yang dingin, cocoknya makanan berkuah untuk dinikmati bersama keluarga. Membuat Sup Bakso Lohua bisa menjadi salah satu alternatif menghangatkan suasana di akhir pekan.

Nggak perlu keluar rumah, Chef Devina memiliki resep Sup Bakso Louhan yang bisa dibuat di rumah. Berikut resep Sup Bakso Lohua yang bisa dinikmati untuk porsi lima orang.

Resep Sup Bakso Lohua

Resep Sup Bakso Lohua untuk Menu Akhir Pekan Bersama Keluarga
Resep Sup Bakso Lohua untuk Menu Akhir Pekan Bersama Keluarga

Bahan adonan:

350 gr paha ayam filet
2 siung bawang putih
1 sdm bawang merah goreng
1 butir putih telur
1 ½ sdt garam
1/8 sdt merica
1 sdm gula pasir
1 ½ sdt kaldu jamur
½ sdm saus tiram
1 sdt minyak wijen
100 gr sohun (sudah direndam air)
60 gr wortel
100 gr jamur kuping

 
Resep Sup Bakso Lohua untuk Menu Akhir Pekan Bersama Keluarga
Resep Sup Bakso Lohua untuk Menu Akhir Pekan Bersama Keluarga

