Resep Sup Bakso Lohua untuk Menu Akhir Pekan Bersama Keluarga

Resep Sup Bakso Lohua untuk Menu Akhir Pekan Bersama Keluarga, (Foto: Youtube @Devina Hermawan)

Cuaca Indonesia yang dingin, cocoknya makanan berkuah untuk dinikmati bersama keluarga. Membuat Sup Bakso Lohua bisa menjadi salah satu alternatif menghangatkan suasana di akhir pekan.

Nggak perlu keluar rumah, Chef Devina memiliki resep Sup Bakso Louhan yang bisa dibuat di rumah. Berikut resep Sup Bakso Lohua yang bisa dinikmati untuk porsi lima orang.

Resep Sup Bakso Lohua

Bahan adonan:

350 gr paha ayam filet

2 siung bawang putih

1 sdm bawang merah goreng

1 butir putih telur

1 ½ sdt garam

1/8 sdt merica

1 sdm gula pasir

1 ½ sdt kaldu jamur

½ sdm saus tiram

1 sdt minyak wijen

100 gr sohun (sudah direndam air)

60 gr wortel

100 gr jamur kuping