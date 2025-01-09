Rutin Minum Ini Sebelum Tidur, Bisa Bikin Lemak Berkurang

Banyak orang memimpikan punya bentuk tubuh ideal tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk berolahraga. Terlebih bagi mereka yang harus bekerja sehingga tidak memiliki banyak waktu. Untuk itu, ada rahasia jika ingin memiliki bentuk badan yang ideal tanpa harus olahraga.

Salah satu rahasianya adalah mengkonsumsi minuman tertentu yang dapat mempercepat metabolisme dalam mendukung pembakaran lemak. Selain itu, jenis minuman ini juga memastikan tubuh tetap terhidrasi.

Dirangkum dari berbagai sumber, ada sejumlah minuman yang bisa dikonsumsi sebelum tidur:



1. Teh Cinnamon

Meminum tes cinnamon sebelum tidur dapat meningkatkan metabolisme. Cinnamon memiliki sejumlah antioksidan dan antibakteri meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak.

2. Teh Chamomile

Teh chamomile memiliki efek sedatif ringan yang dapat membantu tidur lebih nyenyak. Secara tradisional digunakan untuk meredakan gangguan pencernaan dan dapat membantu meredakan gangguan pencernaan, kembung, dan gas. Sifat antioksidannya dapat membantu melawan peradangan, yang dapat mendukung penurunan berat badan.

3. Jus Anggur

Minum seporsi kecil jus anggur sebelum tidur dapat membantu Anda tidur dan membakar lemak saat tidur. Penelitian menunjukkan bahwa pelepasan insulin di malam hari dari karbohidrat sederhana seperti jus mengatur ritme sirkadian tubuh.

Resveratrol, antioksidan yang ada dalam anggur, memiliki kemampuan untuk mengubah lemak putih (yang menyimpan kalori) yang menyimpan kalori menjadi lemak coklat (yang membakar kalori).