HOME WOMEN LIFE

Benarkah Castor Oil Mampu Turunkan Berat Badan?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |00:27 WIB
Benarkah Castor Oil Mampu Turunkan Berat Badan?
Benarkah Castor Oil Mampu Turunkan Berat Badan? (Foto: Freepik)
Penggunaan bahan-bahan herbal dan alami untuk program diet tak jarang dipakai oleh banyak orang. Produk yang alami ini biasanya jauh lebih aman hingga minim efek samping.

Salah satunya yang pernah digunakan masyarakat untuk menurunkan berat badan ialah castor oil. Castor oil atau minyak jarak adalah minyak sayur yang terbuat dari biji tanaman Ricinus communis, yang berasal dari Afrika Timur.

Melansir Healthlime, biji jarak yang umumnya dikenal sebagai kacang jarak mengandung risin, salah satu zat paling kuat dan mematikan yang diketahui. Namun, minyak jarak sendiri tidak mengandung risin.

Minyak ini telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati gangguan perut, radang sendi, dan insomnia, serta kram menstruasi.


 

Namun, benarkah castor oil ini bisa untuk menurunkan berat badan?

Minyak jarak dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai pencahar. Minyak jarak mengandung senyawa yang disebut asam risinoleat, yang merangsang otot-otot usus untuk berkontraksi. Ini dapat membantu mendorong bahan melalui usus.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) mengkategorikan minyak jarak sebagai minyak yang umumnya aman dan efektif untuk digunakan sebagai pencahar stimulan.

Meski begitu, belum ada penelitian yang membuktikan castor oil bisa benar-benar membantu menurunkan berat badan. Namun, masyatakat menyarankan bahwa efek pencahar minyak jarak dapat membantu penurunan berat badan. 

Meskipun tidak ada penelitian yang secara khusus meneliti efek castor oil pada penurunan berat badan, minyak tersebut kemungkinan meredakan sembelit, yang dapat mengakibatkan penurunan berat badan.

Selain mengatasi sembelit, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa castor oil memiliki kemampuan langsung atau tidak langsung untuk membantu penurunan berat badan, seperti dengan meningkatkan metabolisme atau mengurangi rasa lapar.

 

Halaman:
1 2
      
