Viral Petugas Dishub Nempel bak Spiderman di Depan Mobil Pikap yang Tak Mau Ditindak

Viral Petugas Dishub Viral Nempel di Depan Mobil Pikap yang Tak Mau Ditindak, (Foto: Instagram)

Video viral di media sosial memperlihatkan seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) nempel di depan mobil yang tidak mau ditindak.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @infodepok_id yang telah disaksikan lebih dari 900 ribu kali. Terlihat seorang petugas Dishub berdiri nempel di depan pikal yang mengangkut muatan melebihi batasnya.

"Viral video pengemudi pikap bawa melaju jalan saat petugas Dishub berdiri di depan kap mobil tersebut yang membawa barang melebihi ukuran dari pickup tersebut," bunyi keterangan unggahan video tersebut.

Dikatakan, peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Bogor, Jawa Barat, tepatnya dekat simpangan Depok arah Bogor. Petugas Dishub itu terlihat berpegangan pada wiper kaca depan agar tidak terjatuh.

Diyakini, mobil pikap Mitsubishi L300 itu akan ditilang oleh petugas Dishub karena membawa muatan melebihi batas alias Over Dimension Over Load (ODOL). Tetapi, sopir truk tersebut tetap memacu mobilnya sehingga petugas Dishub itu terpaksa nempel di kaca depan.

Dalam keterangan unggahan video tersebut, dikatakan pikap tersebut berhenti sekira 300 meter dari lokasi awal petugas Dishub tersebut memberhentikannya. Aksi petugas dishub ini terbilang membahayakan, terlebih mobil tersebut melaju dengan cukup kencang.

Video tersebut mendapat banyak komentar dari warganet yang mendukung petugas Dishub.