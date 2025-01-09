Momen Hangat Cinta Laura Bertemu Anne Hathaway, Bintang Hollywood Sampai Cium Tangan

Selebritis Cinta Laura kembali memamerkan momen membanggakannya. Pelantun 'Bossy' ini bikin netizen kagum saat bertemu dengan aktris Hollywood, Anne Hathaway.

Pertemuan itu berlangsung saat Cinta Laura menghadiri event salah satu brand fashion ternama di Shanghai, China. Acara tersebut turut dihadiri Anne Hathaway yang juga tampil cantik dan memesona.

“Memasuki tahun ular bersama orang-orang paling hebat,” tulis Cinta di akun Instagram-nya, @claurakiehls, Kamis (9/1/2025).

Cinta tampil memukau dengan gaun bernuansa silver keabuan yang mewah dan elegan. Gaun itu terlihat memukau bertabu manik-manik yang menambah kesan megah dan menawan saat dikenakan Cinta.

Wanita 31 tahun ini juga begitu memukau dengan gaya rambut berponi yang semakin menambah kesan feminin pada penampilannya.

Sementara itu, sosok Anne Hathaway juga hadir dengan pesonanya yang juga menawan dengan gaun bernuansa emas yang elegan. Cinta dan Anne pun terlihat berinteraksi bersama penuh keakraban. Nampak pertemuan mereka juga dipenuhi kehangatan di antara mereka.

Bak sahabat dekat, Cinta dan Anne pun terlihat berbincang-bincang. Adapula momen bintang film Princess Diary ini mencium tangan Cinta dengan manis.