Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Rumah Paris Hilton dan Mandy Moore Rata dengan Tanah Imbas Kebakaran Hutan Los Angeles

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |16:36 WIB
Potret Rumah Paris Hilton dan Mandy Moore Rata dengan Tanah Imbas Kebakaran Hutan Los Angeles
Kebakaran landa Los Angeles. (Foto: Freepik)
A
A
A

Kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika Serikat menjadi sorotan dunia. Sederet kediaman mewah milik para artis ternama Hollywood pun ikut terbakar imbas kebarakan, termasuk rumah milik Paris Hilton dan Mandy Moore.

Momen itu diunggah Paris Hilton di akun Instagram-nya, @parishilton. Ia membagikan suasana kacau di wilayah rumahnya di kawasan Malibu, Los Angeles, California.

“Patah hati yang tak terlukiskan. Duduk bersama keluarga, menonton berita, dan melihat rumah kami di Malibu terbakar habis di TV langsung adalah sesuatu yang tidak seharusnya dialami siapa pun,” tulis Paris Hilton, Kamis (9/1/2025).

Unggahan Paris Hilton ini menampilkan sejumlah rumah-rumah yang hangus terbakar saat disiarkan di stasiun berita televisi. Wanita 39 tahun ini begitu terpukul mengetahui rumahnya yang menyimpan banyak kenangan dilahap si jago merah.

“Rumah ini adalah tempat kami membangun begitu banyak kenangan berharga,” ungkap Paris.

Rumah Paris Hilton terbakar

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176322//kebakaran_di_pancoran-gAaQ_large.jpg
Tragis! Bocah 11 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Pengadegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176291//rumah_di_pancoran_terbakar-1USf_large.jpg
Rumah Tinggal di Pengadegan Pancoran Terbakar, Lansia 70 Tahun Diduga Terjebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175806//permukiman_padat_tambora_terbakar-3fs2_large.jpg
Permukiman Padat di Tambora Terbakar, 21 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement