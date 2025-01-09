Potret Rumah Paris Hilton dan Mandy Moore Rata dengan Tanah Imbas Kebakaran Hutan Los Angeles

Kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika Serikat menjadi sorotan dunia. Sederet kediaman mewah milik para artis ternama Hollywood pun ikut terbakar imbas kebarakan, termasuk rumah milik Paris Hilton dan Mandy Moore.

Momen itu diunggah Paris Hilton di akun Instagram-nya, @parishilton. Ia membagikan suasana kacau di wilayah rumahnya di kawasan Malibu, Los Angeles, California.

“Patah hati yang tak terlukiskan. Duduk bersama keluarga, menonton berita, dan melihat rumah kami di Malibu terbakar habis di TV langsung adalah sesuatu yang tidak seharusnya dialami siapa pun,” tulis Paris Hilton, Kamis (9/1/2025).

Unggahan Paris Hilton ini menampilkan sejumlah rumah-rumah yang hangus terbakar saat disiarkan di stasiun berita televisi. Wanita 39 tahun ini begitu terpukul mengetahui rumahnya yang menyimpan banyak kenangan dilahap si jago merah.

“Rumah ini adalah tempat kami membangun begitu banyak kenangan berharga,” ungkap Paris.