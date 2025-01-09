Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sarwendah Bagikan Potret Terbaring Rumah Sakit, Tulis Kata-Kata Menyentuh

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |12:28 WIB
Sarwendah Bagikan Potret Terbaring Rumah Sakit, Tulis Kata-Kata Menyentuh
Sarwendah sakit. (Foto: IG Sarwendah)
Sarwendah datang dengan kabar kurang menyenangkan. Mantan istri Ruben Onsu ini tiba-tiba membagikan potret dirinya yang tengah terbaring lemas di ranjang rumah sakit dengan tangan yang terpasang infus.

Sarwendah tak menjelaskan sakit apa yang dideritanya hingga dirinya harus dilarikan di rumah sakit. Melalui keterangan unggahannya, Sarwendah hanya curhat soal dirinya yang berada di rumah sakit sendirian. 

Ditengah kondisinya itu, dia selalu memanjatkan doa agar selalu diberi kesehatan demi bisa membahagiakan anak-anak serta orangtuanya.

"Di kala waktu sendiri hanya selalu berdoa diberikan kesehatan, kekuatan dan rejeki untuk selalu bisa menemani anak-anak dan bahagiain orangtua," ujar Sarwendah dikutip dari unggahan @sarwendah29, Kamis (9/1/2025).

Sarwendah juga mengungkap bahwa selama dirinya terpisah dari anak-anaknya karena berada di rumah sakit, kedua anaknya terus meneleponnya. Dia pun bersyukur saat ini sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

"Di telpon terus gak berhenti sama anak-anak dan akhirnya boleh pulang, thanks GOD," tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
