Viral Sandra Dewi Diduga Liburan Bareng Anak ke Singapura, Warganet Auto Meradang

Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan potret diduga selebritis Sandra Dewi tengah asyik liburan ke luar negeri bersama anak-anaknya. Momen itu viral di media sosial X dan menduga istri tersangka kasus korupsi timah, Harvey Moeis itu sedang pelesiran ke Singapura.

Momen itu viral usai diunggah akun X, @tanyarlfes. Wanita diduga sosok Sandra Dewi ini terlihat tengah berada di salah satu wahana permainan terkenal di Singapura bersama dua putranya, Raphael dan Mikhael Moeis. Namun, belum bisa dipastikan foto yang diunggah adalah foto lama atau baru.

“Mantappp sekali bestie pengguna BPJS & merugikan negara Rp271 T lagi liburan ke mana tuhhh?,” tulis akun tersebut dikutip Kamis (9/1/2025).

Dalam unggahan itu, terlihat wanita yang diduga Sandra Dewi itu mengenakan pakaian kasual berwarna krem serta topi dan kacamata hitam. Nampak kedua putranya berpakaian kompak mengnakan kaus putih dan topi merah.

Mereka terlihat menikmati salah satu spot di wahana hiburan yang terkenal di Singapura ini. Nampak ketigany hendak berpose di depan robot Transformer yang ikonik. Sosok diduga Sandra Dewi ini juga terlihat menikmati liburan dengan kedua putranya itu. Nampak ia juga masih mengenakan tas mewah dari brand ternama.