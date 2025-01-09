Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Sandra Dewi Diduga Liburan Bareng Anak ke Singapura, Warganet Auto Meradang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |11:08 WIB
Viral Sandra Dewi Diduga Liburan Bareng Anak ke Singapura, Warganet Auto Meradang
Sandra Dewi diduga berlibur ke Singapura. (Foto: Ist/X)
A
A
A

Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan potret diduga selebritis Sandra Dewi tengah asyik liburan ke luar negeri bersama anak-anaknya. Momen itu viral di media sosial X dan menduga istri tersangka kasus korupsi timah, Harvey Moeis itu sedang pelesiran ke Singapura.

Momen itu viral usai diunggah akun X, @tanyarlfes. Wanita diduga sosok Sandra Dewi ini terlihat tengah berada di salah satu wahana permainan terkenal di Singapura bersama dua putranya, Raphael dan Mikhael Moeis. Namun, belum bisa dipastikan foto yang diunggah adalah foto lama atau baru.

“Mantappp sekali bestie pengguna BPJS & merugikan negara Rp271 T lagi liburan ke mana tuhhh?,” tulis akun tersebut dikutip Kamis (9/1/2025).

Dalam unggahan itu, terlihat wanita yang diduga Sandra Dewi itu mengenakan pakaian kasual berwarna krem serta topi dan kacamata hitam. Nampak kedua putranya berpakaian kompak mengnakan kaus putih dan topi merah.

Mereka terlihat menikmati salah satu spot di wahana hiburan yang terkenal di Singapura ini. Nampak ketigany hendak berpose di depan robot Transformer yang ikonik. Sosok diduga Sandra Dewi ini juga terlihat menikmati liburan dengan kedua putranya itu. Nampak ia juga masih mengenakan tas mewah dari brand ternama.

Sandra Dewi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661//krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/629/3173664//beddu-9kfB_large.jpg
Proses Cerai, Bedu Lega Sudah Jujur kepada Buah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/33/3172535//sabrina_carpenter-4HlJ_large.JPG
Mantan Sabrina Carpenter Buka Suara soal Dugaan Namanya Disebut di Lagu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417//kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167859//arus_lalu_lintas_di_jalur_puncak_bogor-MEh0_large.png
Libur Panjang, Arus Lalu Lintas Menuju Puncak Bogor Padat Merayap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3166133//lisa-tIHm_large.jpg
Viral Lisa Mariana Pakai Hijab, Netizen Doakan Dapat Hidayah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement