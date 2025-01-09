Berita Terpopuler: Potret Azizah Salsha Dampingi Pratama Arhan Gabung Bangkok United hingga Pelawak Qomar Meninggal Dunia

Pratama Arhan mengumumkan bahwa dirinya telah resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Thailand, Bangkok United. Tak sendiri, Pratama Arhan terbang ke Bangkok untuk bergabung dengan klub barunya itu bersama istri tercinta, Azizah Salsha.

Potret Pratama Arhan dan Azizah Salsha jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Rabu 8 Januari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Pratama Arhan dan Azizah Salsha

Arhan membagikan potret dirinya yang memamerkan jersey Bangkok United warna merah bernomor punggung 21 yang telah resmi menjadi miliknya, didampingi istrinya yang juga mengenakan jersey berwarna merah itu.