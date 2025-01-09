Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral Tren Blow Rambut Pakai Kaus Kaki, Begini Caranya!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |07:08 WIB
Viral Tren <i>Blow</i> Rambut Pakai Kaus Kaki, Begini Caranya!
Tren blow rambut pakai kaus kaki. (Foto: TikTok)
A
A
A

Baru-baru ini ramai di media sosial cara blow rambut dengan mudah tanpa alat catokan ataupun hair dryer alias heatless. Siapa sangka, tren tersebut hanya membutuhkan kaus kaki untuk membuat rambut Anda lebih memesona dan bervolume.

Tren ini viral usai diunggah sederet influencer internasional, salah satunya pemilik akun TikTok, @asianndra. Wanita ini membagikan cara membuat rambutnya lebih ikal dan bervolume hanya memakai kaus kaki.

Dalam video tersebut, wanita ini menunjukan cara mudah menggunakan kaus kaki untuk mengikat rambut sehingga bisa membuatnya lebih bergelombang. Anda bisa memulai denhan membagi rambut Anda menjadi beberapa bagian. 

Kemudian, ambil kaus kaki bersih dan gulung bagian rambut Anda menggunakan kaus kaki tersebut kemudian ikat kedua sisi ujung kaus kaki. Anda juga bisa menggunakan karet rambut untuk membuat gulungannya tetap terjaga.

Adapun beberapa teknik lain mem-blow rambut menggunakan kaus kaki ini. Anda bisa melilit bagian rambut dengan kaus kaki panjang lalu mengikatnya dengan karet rambut. Lakukan kedua teknik tersebut keseluruh bagian rambut hingga semuanya terbungkus kaus kaki.

Telusuri berita women lainnya
