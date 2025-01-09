Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Arti Kata Sad Food yang Viral di TikTok

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |19:27 WIB
Arti Kata Sad Food yang Viral di TikTok
Arti Kata Sad Food yang Viral di TikTok, (Foto: Freepik)
A
A
A

Arti kata Sad Food menjadi viral di dunia maya. Istilah ini mendadak viral setelah makan siang bergizi yang dibagikan gratis menuai reaksi dari netizen.

Kata Sad Food pun memicu rasa penasaran dari netizen. Sebenarnya apa arti kata dari sad food?


Arti Kata Sad Food yang Viral di TikTok

Arti Kata Sad Food

Sad food berasal dari bahasa Inggris. Sad memiliki kata arti sedih, sedangkan food berarti makanan. Sehingga bisa diartikan, sad food adalah makanan menyedihkan.

Sad food merujuk pada makanan yang menyedihkan. Istilah ini digunakan ketika membeli makanan, namun memiliki penampilan, porsi maupun rasa yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan.

Dalam konteks lainnya, sad food bisa diartikan ketika seseorang membeli makanan dengan harga mahal, namun memiliki rasa yang tidak sesuai dan kurang nikmat disantap.

 

Halaman:
1 2
      

