HOME WOMEN FOOD

Viral Nia Ramadhani Tak Bisa Suwir Ayam Goreng, Reaksi Nagita Slavina Jadi Sorotan Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |18:18 WIB
Viral Nia Ramadhani Tak Bisa Suwir Ayam Goreng, Reaksi Nagita Slavina Jadi Sorotan Netizen
Nia Ramadhani Tak Bisa Suwir Ayam Goreng, Reaksi Nagita Slavina Jadi Sorotan (Foto: Instagram)
A
A
A

Kehidupan glamor selebritis Nia Ramadhani selalu menjadi sorotan. Memiliki kehidupan yang mewah, membuat Nia seakan tidak merasakan kesusahan dalam hidup.

Seperti salah satu aksinya, Nia Ramadhani keciduk tidak bisa menyuir ayam goreng. Momen itu diunggah akun TikTok, @ningsih.rn17.

Terlihat Nia yang tengah duduk di meja makan dengan sajian ayam goreng di sebuah rumah makan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pada kesempatan itu, Nia meminta Nagita agar menyediakan menu ayam suwir agar ia tak perlu lagi menyuir ayam tersebut.

“Lu bikin ayam suwir gitu,” kata Nia pada Nagita.

Nia Ramadhani Tak Bisa Suwir Ayam Goreng, Reaksi Nagita Slavina Jadi Sorotan
Nia Ramadhani Tak Bisa Suwir Ayam Goreng, Reaksi Nagita Slavina Jadi Sorotan

Video tersebut memerlihatkan asisten Nia Ramadhani yang berusaha menyuwirkan ayam goreng tersebut untuk Nia. Terlihat juga Nia yang memiliki menyantap ayam goreng tersebut dengan sendol dan garpu.

Melihat itu, Nagita pun terheran dan menanyakan apakah Nia tak bisa menyuwir ayam goreng.

“Enggak kenapa? Gak bisa nyuwir ayam ya mbak?,” kata Nagita.

