HOME WOMEN FOOD

Kreasikan Hidangan Khas Italia dengan Lasagna Istimewa dari Yulita Intan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |15:39 WIB
Kreasikan Hidangan Khas Italia dengan Lasagna Istimewa dari Yulita Intan
Kreasikan Hidangan Khas Italia dengan Lasagna Istimewa dari Yulita Intan
Lasagna adalah salah satu hidangan yang sering menjadi favorit di banyak keluarga. Kali ini, Mama Yulita Intan kembali hadir dengan resep spesialnya, Lasagna ala Mama Yulita.

Hidangan ini menggabungkan cita rasa saus bolognese yang gurih dengan saus béchamel yang creamy, dijamin bikin siapa saja ketagihan!

Resep Lasagna Istimewa ala Yulita Intan

Bahan Utama:


- 7 lembar kulit lasagna instan
- 250 gr daging giling

Bumbu Saus Bolognese:

- 1 sdm butter
- 8 siung bawang putih
- 1 buah bawang bombai
- 4 buah tomat merah
- 3 sdm pasta tomat
- 2 sdt italian seasoning
- ½ sdt pala
- ½ sdm gula pasir
- ½ sdt garam
- 1 sdt merica bubuk
- ½ sdt kaldu bubuk

Saus Béchamel:

- 1 sdm butter
- 2 sdm tepung terigu
- 650 ml susu cair
- ½ sdt merica
- ¼ sdt garam

Cara Membuat:


1. Rebus Kulit Lasagna: Rebus lembaran kulit lasagna instan dalam air panas hingga lunak. Sisihkan.
2. Buat Saus Bolognese:
- Haluskan bawang putih dengan chopper.
- Panaskan butter di wajan hingga meleleh, lalu tumis bawang putih dan bawang bombai yang sudah dipotong.
- Tambahkan daging giling dan bumbu saus bolognese satu per satu. Masak hingga harum dan matang.
3. Masak Saus Béchamel:
- Lelehkan butter, tambahkan tepung terigu, aduk hingga rata.
- Masukkan susu cair sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Tambahkan merica dan garam. Masak hingga saus mengental.
4. Penyusunan:
- Siapkan wadah tahan panas. Tuang saus bolognese sebagai lapisan pertama, tambahkan saus béchamel, dan tutupi dengan kulit lasagna.
- Ulangi hingga lapisan penuh. Tambahkan keju parut di atasnya.
5. Panggang: Masukkan ke dalam microwave atau oven hingga keju meleleh dan lasagna panas.
6. Hidangan siap disajikan!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
