Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cicipi Ayam Goreng Kremes ala Yulita Intan, Kreasi Sederhana yang Menggugah Selera

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |15:30 WIB
Cicipi Ayam Goreng Kremes ala Yulita Intan, Kreasi Sederhana yang Menggugah Selera
Cicipi Ayam Goreng Kremes ala Yulita Intan Kreasi Sederhana yang Menggugah Selera
A
A
A

Mama Yulita Intan kembali lagi dengan resep istimewa yang pasti bikin semua orang ketagihan, yaitu Ayam Goreng Kremes Cabe Ijo. Proses pembuatan ayam goreng kremes ini dimulai dengan mengungkep ayam menggunakan bumbu kunir, ketumbar, bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas.

Mengungkep dengan api kecil agar bumbu meresap ke dalam daging ayam dan membuatnya empuk. Setelah ayam selesai diungkep, Yulita menyiapkan adonan kremesan menggunakan sisa bumbu ungkep yang dicampur dengan tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, dan telur. Kremesan ini akan memberikan rasa renyah yang menggugah selera pada ayam goreng.

Sambil menunggu ayam matang, Yulita juga membuat sambal hijau dengan bawang merah, bawang putih, cabai hijau besar, dan cabai rawit hijau, ditambah sedikit perasan jeruk nipis untuk menjaga kesegaran warnanya. Sambal ini akan menjadi pelengkap sempurna untuk ayam goreng kremes yang sudah matang.

Berikut Resep Ayam Goreng Kremes ala Yulita Intan

Bahan-bahan:

- 1 kg ayam (gunakan bagian paha)
- 1 liter minyak goreng (untuk menggoreng ayam dan kremesan)

Bumbu Ungkep:

- 6 butir bawang merah
- 10 siung bawang putih
- 4 cm jahe
- 4 cm lengkuas
- 3 sdt garam
- 1 sdt kunyit bubuk
- 2 sdm ketumbar bubuk
- 200 ml air

Adonan Kremesan:

- 500 ml air sisa ungkep
- 1 sdm tepung terigu
- 2 sdm tepung tapioka
- 2 sdm tepung beras
- 1 butir telur


Sambal Cabe Hijau:

- 9 buah bawang merah
- 15 siung bawang putih
- 100 gr cabai rawit hijau
- 8 buah cabai hijau besar
- 1 sdt garam
- 2 sdm gula putih
- 1/2 sdt kaldu ayam bubuk

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement