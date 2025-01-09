Cicipi Ayam Goreng Kremes ala Yulita Intan, Kreasi Sederhana yang Menggugah Selera

Mama Yulita Intan kembali lagi dengan resep istimewa yang pasti bikin semua orang ketagihan, yaitu Ayam Goreng Kremes Cabe Ijo. Proses pembuatan ayam goreng kremes ini dimulai dengan mengungkep ayam menggunakan bumbu kunir, ketumbar, bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas.

Mengungkep dengan api kecil agar bumbu meresap ke dalam daging ayam dan membuatnya empuk. Setelah ayam selesai diungkep, Yulita menyiapkan adonan kremesan menggunakan sisa bumbu ungkep yang dicampur dengan tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, dan telur. Kremesan ini akan memberikan rasa renyah yang menggugah selera pada ayam goreng.

Sambil menunggu ayam matang, Yulita juga membuat sambal hijau dengan bawang merah, bawang putih, cabai hijau besar, dan cabai rawit hijau, ditambah sedikit perasan jeruk nipis untuk menjaga kesegaran warnanya. Sambal ini akan menjadi pelengkap sempurna untuk ayam goreng kremes yang sudah matang.

Berikut Resep Ayam Goreng Kremes ala Yulita Intan

Bahan-bahan:

- 1 kg ayam (gunakan bagian paha)

- 1 liter minyak goreng (untuk menggoreng ayam dan kremesan)

Bumbu Ungkep:

- 6 butir bawang merah

- 10 siung bawang putih

- 4 cm jahe

- 4 cm lengkuas

- 3 sdt garam

- 1 sdt kunyit bubuk

- 2 sdm ketumbar bubuk

- 200 ml air

Adonan Kremesan:

- 500 ml air sisa ungkep

- 1 sdm tepung terigu

- 2 sdm tepung tapioka

- 2 sdm tepung beras

- 1 butir telur



Sambal Cabe Hijau:

- 9 buah bawang merah

- 15 siung bawang putih

- 100 gr cabai rawit hijau

- 8 buah cabai hijau besar

- 1 sdt garam

- 2 sdm gula putih

- 1/2 sdt kaldu ayam bubuk

(Kemas Irawan Nurrachman)