HOME WOMEN FOOD

Resep Sambal Daging Enak dan Mudah ala Yulita Intan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |13:04 WIB
Resep Sambal Daging menjadi salah satu favorit di keluarga Indonesia. Rasa yang unik dan pedas, tak jarang membuat napsu makan menjadi menggebu.

Ternyata cara membuatnya pun sangat simple. Yulita Intan membagikan cara pembuatannya dengan cara memasak yang sederhana namun rasanya yang maksimal. Yulita menggunakan daging bagian dalam, namun jika suka daging berlemak bisa menggantinya dengan bagian tetelan.

Pertama memotong daging sesuai ukuran yang diinginkan, lalu presto daging tersebut dengan sedikit garam dan gula untuk memberi rasa. Tips dari Yulita, saat mempresto bahan, pastikan jumlah air disesuaikan dengan jumlah bahan yang digunakan, karena air yang terlalu banyak bisa merusak rasa makanan.

Sambil menunggu daging empuk, Yulita menyiapkan bumbu sambal. Bumbu ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, serta daun salam dan lengkuas.

Untuk memberi rasa yang lebih maksimal, Yulita menambahkan kaldu bubuk sapi, gula merah, dan gula pasir. Setelah bumbu matang, tambahkan sedikit air untuk memudahkan bumbu meresap ke dalam daging yang sudah di presto.

Halaman:
1 2
      
