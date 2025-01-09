Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Coba Resep Tom Yum Seafood dari Yulita Intan, Lezat dan Mudah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |12:53 WIB
Coba Resep Tom Yum Seafood dari Yulita Intan, Lezat dan Mudah!
Coba Resep Tom Yum Seafood dari Yulita Intan, Lezat dan Mudah!
Tom Yum Seafood menjadi salah satu hidangan yang diterima masyarakat Indonesia. Meski berasal dari Thailand, rasa Tom Yum Seafood yang asam, pedas, dan gurih cukup menggugah selera.

Yulita Intan membagikan resep Tom Yum Seafood yang sangat mudah dan enak. Kali ini, Yunita memilih bahan seperti udang, cumi-cumi, crab stick, dan jamur, serta menggunakan kulit udang untuk membuat kaldu yang kaya rasa.

Langkah pertama, Yulita mengolah kulit udang untuk membuat kaldu dengan cara disangrai dan dihaluskan, kemudian direbus. Kaldu ini menjadi dasar kuah Tom Yum yang memberikan rasa yang kaya dan gurih.

Setelah itu, bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, daun jeruk, dan cabe merah, ditumis hingga wangi. Tak lupa, Yulita menambahkan satu bungkus pasta Tom Yum instan, jahe, serai, daun jeruk, dan bumbu aromatik lainnya.

Salah satu trik unik dari Yulita yakni menambahkan susu evaporasi untuk mendapatkan kuah Tom Yum lebih creamy dan lezat. Jika kalian tidak memiliki susu evaporasi, bisa menggunakan susu cair atau bahkan melewatinya agar kuah Tom Yum lebih segar.

Yulita pun mengingatkan bahwa udang dan cumi tidak dimasak terlalu lama agar tetap empuk dan enak.

Untuk resep lainnya, kamu bisa lihat di TikTok dan Instagram @yulitaintann. Kamu juga bisa melihat cara Yulita memasak Tom Yum juga loh!


Resep Tom Yum Seafood ala Yulita Intan

