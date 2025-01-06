Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Virus HMPV yang Melanda China Ternyata Sudah Lama Masuk Indonesia, Pasiennya Anak-Anak

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |20:59 WIB
Virus HMPV yang Melanda China Ternyata Sudah Lama Masuk Indonesia, Pasiennya Anak-Anak
Menkes, Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Kemenkes)
A
A
A

Virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang belakangan tengah merebak di China, dilaporkan telah ditemukan di Indonesia. 
Semua kasus yang ditemukan melibatkan anak-anak. 

Meski begitu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik. Ia menyebut, HMPV bukanlah virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis.

“HMPV sudah lama ditemukan di Indonesia, kalau dicek apakah ada, itu ada. Saya sendiri kemarin melihat data di beberapa lab, ternyata beberapa anak ada yang terkena HMPV,” kata Budi, di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Budi menjelaskan, virus HMPV berbeda dengan virus COVID-19. Menurutnya, COVID-19 merupakan virus baru, sedangkan HMPV adalah virus lama yang sifatnya mirip dengan flu.  Sistem imunitas manusia sudah mengenal virus ini sejak lama dan mampu meresponsnya dengan baik.

“Berbeda dengan COVID-19 yang baru muncul beberapa tahun lalu, HMPV adalah virus lama yang sudah ada sejak 2001 dan telah beredar ke seluruh dunia sejak 2001. Selama ini juga tidak terjadi apa-apa juga,” tuturnya. 

Mengenai pemberitaan tentang meningkatnya kasus HMPV di Tiongkok, Budi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh pemerintah Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Menurutnya, peningkatan kasus flu biasa di negara empat musim seperti Tiongkok sering terjadi saat musim dingin.

“Saya sudah lihat datanya, yang naik di China itu virusnya bukan HMPV tapi melainkan tipe H1N1 atau virus flu biasa. HMPV itu ranking nomor tiga di China dari sisi prevalensi, jadi itu tidak benar,” katanya.

Budi juga menegaskan bahwa HMPV bukanlah virus yang mematikan. Virus ini memiliki karakteristik mirip dengan flu biasa, dengan gejala seperti batuk, demam, pilek, dan sesak napas. Sebagian besar orang yang terinfeksi akan pulih dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan khusus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/481/3162772//menkes-OpVy_large.jpg
Viral Dokter Diancam, Menkes: Kami Tidak Menoleransi Kekerasan terhadap Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162286//jeruk-Eu7P_large.jpg
5 Minuman Penangkal Flu yang Pas Diminum saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/481/3160467//flu-Xgvl_large.jpg
Waspada 4 Penyakit yang Timbul di Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/481/3159624//menkes-7tk6_large.jpg
Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Dimulai 4 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/483/3159089//covid-4gkh_large.jpg
Waspada Covid-19 Varian Stratus, Gejala Suara Serak Mirip Flu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/612/3159049//batuk-vEZK_large.jpg
Lagi Musim Batuk Pilek, Ini 5 Cara Alami Obati Bapil Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement