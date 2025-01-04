Viral Ini Kronologi Turis Singapura Kena Pelecehan Seksual di Bandung, Korban Minta Pelaku Dicari!

Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan turis asal Singapura yang mengaku mendapat pelecehan seksual saat liburan di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat. Peristiwa itu diketahui terjadi saat perayaan tahun baruan, Selasa 31 Desember 2024 lalu.

Momen ini viral usai turis tersebut speak up melalui kanal YouTube-nya, Darien & Joanna. Turis tersebut menuliskan videonya bertajuk ‘Please help I was molested in Indonesia by Indonesian men. Bandung, Braga Street on 31 Dec 24'.

Dalam video itu, turis asal Singapura bernama Darien dan Joanna ini merupakan sepasang suami istri. Mereka pun menjelaskan bahwa pelecehan ini dialami Joanna yang merasa bokongnya diraba oleh pria yang diduga warga lokal Bandung.

Joanna juga menjelaskan kronologi mendapat perlakukan pelecehan seksual tersebut.

“Saya dianiaya di Jalan Braga Bandung di Indonesia oleh sekelompok pria Indonesia pada Malam Tahun Baru, pukul 18.57,” ungkap turis asal Singapura ini.

Dari video yang beredar, nampak terlihat segerombolan pria berada di belakang Joanna dan sang suami. Mereka nampak mendekati Joanna dan suaminya yang tengah asyik nge-vlog di kawasan wisata itu.

Mulanya, Joanna dan Darien tak merasa curiga dan tetap santai merekam perjalanan mereka di Braga. Nampak segerombolan pemuda itu memang telah mengikuti mereka bahkan mencoba masuk ke kamera.

Meski terlihat beramai-ramai, ada dua pria yang terlihat lebih agresif hingga diduga melakukan pelecehan seksual pada Joanna. Turis ini mengaku di antara mereka ada yang memegang bagian bokongnya saat berjalan.

Tak hanya itu, segerombolan pemuda itu juga terus mengikuti Joanna dan suami. Mereka mulanya mengira para pemuda itu hanya lucu-lucuan mengikuti mereka dan ssnagaja ingin terekam di kamera. Namun, para pemuda itu justru melakukan hal tak senonoh hingga membuat turis asal Singapura ini tak nyaman.

“Ini di mana aku mulai merasa tak nyaman,” ungkap Joanna.