HOME WOMEN LIFE

5 Potret Mahalini Umumkan Kehamilan Pertama, Pamer Baby Bump

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |18:27 WIB
5 Potret Mahalini Umumkan Kehamilan Pertama, Pamer Baby Bump
5 Potret Mahalini Umumkan Kehamilan Pertama, Pamer Baby Bump (Foto: Instagram)
A
A
A

Kabar bahagia dari penyanyi Mahalini. Pelantun Sisa Rasa itu baru saja mengumumkan kehamilan pertamanya dengan Rizky Febian.

Kabar tersebut diunggah Mahalini di Instagram-nya, @mahaliniraharja. Wanita asal Bali itu membagikan potret cantiknya dengan perut besar menunjukan kehamilan pertamanya.

Kabar kehamilan Mahalini ini banjir ucapan manis dari para netizen dan rekan selebritis. Mereka ikut bahagia menyambut kehamilan pertama penyanyi cantik ini.

Seperti apa potret cantik Mahalini yang mengumumkan kehamilan pertamanya? Yuk intip pose cantiknya, Sabtu (4/1/2025).


1. Cantik Pamer Baby Bump

5 Potret Mahalini Umumkan Kehamilan Pertama, Pamer Baby Bump
5 Potret Mahalini Umumkan Kehamilan Pertama, Pamer Baby Bump

Mahalini bikin fans terkejut saat mengunggah foto kehamilan pertamanya. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu membagikan potret dirinya dengan baby bump yang menggemaskan.

Mahalini tampil memukau dengan outfit serba putih dan duduk di atas rumput hijau. Ia menunjukan perutnya yanh semakin membesar sebagai tanda kehamilan pertamanya setelah menikah dengan Rizky Febian.


2. Pose dengan Rizky Febian

5 Potret Mahalini Umumkan Kehamilan Pertama, Pamer Baby Bump
5 Potret Mahalini Umumkan Kehamilan Pertama, Pamer Baby Bump

Mahalini turut memamerkan potrer kehamilannya bersama sang suami, Rizky Febian. Penyanyi ini begitu setia mendampingi sang istri dan berpose elegan di tengah alam. Mahalini juga begitu memesona sembari menunjukan perut besarnya.


3. Berfoto di Tengah Alam

5 Potret Mahalini Umumkan Kehamilan Pertama, Pamer Baby Bump
5 Potret Mahalini Umumkan Kehamilan Pertama, Pamer Baby Bump

Berpose di tengah alam nampaknya jadi pilihan Mahalini untuk mengumumkan kehamilannya. Mahalini terlihat menyatu dengan alam sembari menunjukan perutnya yang mengandung janin tercinta. Nuansa hijau pada potret Mahalini ini menambah kesan alami dan memesona.

 

Halaman:
1 2
      
