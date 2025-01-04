5 Potret dan Fakta Shakirra Vier, Peserta Indonesian Idol Season XIII yang Sampai Panas Dingin Bertemu Rony Parulian

Salah seorang peserta termuda dari 23 besar peserta Indonesian Idol Season XIII sukses mencuri perhatian. Dia adalah Shakirra Vier.

Pasalnya, peserta asal Bandung satu ini memiliki alasan yang unik untuk mengikuti ajang Indonesian Idol, yakni demi bisa punya pacar seperti Rony Parulian, juara ketiga Indonesian Idol musim keduabelas.

Selain mencuri perhatian para juri karena penjiwaan bernyanyi yang sangat kuat, Shakirra juga sukses menghibur atas tingkah saltingnya ketika sukses bertemu langsung dengan Rony Parulian.

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun YouTube Indonesian Idol, Sabtu (4/1/2025).

1. Salting brutal

Potret dan Fakta Shakirra Vier

Rupanya, keinginan Shakirra untuk bisa bertemu langsung dengan Rony Parulian sukses diwujudkan oleh tim Indonesian Idol.

Di momen tersebut, peserta berusia 16 tahun itu tampak sukses dibuat salting brutal ketika Rony pertama kali menghampirinya.

2. Salaman malu-malu

Potret dan Fakta Shakirra Vier

Melihat Shakirra yang malu-malu, Rony kemudian mencoba menyapanya dan menyodorkan tangan untuk bersalaman. Lagi-lagi, Shakirra terlihat salting saat bersalaman sambil menunduk.

3. Foto bareng

Potret dan Fakta Shakirra Vier

Meski tampak malu-malu dan salting, Shakirra tak mau melewatkan kesempatan berharga berikut untuk bisa berfoto bersama Rony Parulian. Ia kemudian mendekatkan tubuhnya ke pria asal Medan tersebut sambil tersenyum sumringah.