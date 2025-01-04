Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Link Unduh Kalender Jawa Tahun 2025 Lengkap dengan Weton

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |16:02 WIB
Link Unduh Kalender Jawa Tahun 2025 Lengkap dengan Weton
Link Unduh Kalender Jawa Tahun 2025 Lengkap dengan Weton, (Foto: kalenderize)
A
A
A

Kalender Jawa Tahun 2025 lengkap dengan weton kerap menjadi acuan penting bagi masyarakat Jawa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 

Melalui Kalender Jawa Tahun 2025, mereka dapat mengetahui dengan pasti hari baik dan hari tidak baik berdasarkan perhitungan weton. 

Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah untuk mendapatkan kalender ini. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang praktis agar setiap individu dapat dengan mudah mengakses Kalender Jawa Tahun 2025 lengkap dengan weton yang akurat dan terpercaya.

Kalender Jawa Tahun 2025 sendiri merupakan sistem penanggalan yang terdiri dari 12 bulan, dimulai dari Januari hingga Desember dalam kalender Masehi. 

Tahun 2025 diawali pada hari Rabu, 1 Januari, dan berakhir pada hari Rabu, 31 Desember. Karena bukan tahun kabisat, jumlah harinya sebanyak 365 hari.

Bagi masyarakat Jawa, kalender 2025 juga melibatkan sistem pasaran Jawa, yakni Kliwon (Kasih), Legi (Manis), Pahing (Jenar), Pon (Palguna), dan Wage (Cemengan). Nama hari tersebut berputar dalam siklus lima hari.

Dengan memahami kalender ini, kamu dapat merencanakan kegiatan sepanjang tahun secara lebih terstruktur sekaligus selaras dengan kearifan lokal.

Berikut ini, penjelasan tentang pasaran Jawa yang disertai dengan tautan untuk mengunduh berkas dengan format PDF kalender 2025, guna membantu kamu memahami dan memanfaatkannya dengan lebih mudah.

Pengertian kalender pasaran Jawa?

Kalender dalam pasaran Jawa merupakan sistem penanggalan tradisional yang terdiri dari lima hari dalam siklus mingguan, yaitu:

1. Kliwon
2. Legi 
3. Pahing 
4. Pon
5. Wage

Siklus ini sering dikombinasikan dengan penanggalan bulan dan hari dalam kalender Masehi. Kombinasi tersebut dimanfaatkan untuk menentukan waktu yang baik dalam berbagai kegiatan, seperti pernikahan, hajatan, hingga ritual keagamaan.

Cara membaca kalender Jawa

Setiap tanggal dalam kalender Jawa menggabungkan hari pasaran (Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage) dengan hari dalam kalender Masehi (Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya).

Sebagai contoh, pada 1 Januari 2025 jatuh pada Rabu Pon, sementara 2 Januari 2025 adalah Kamis Wage. Kombinasi nama hari tersebut biasa disebut dengan sebutan weton.

 

Halaman:
1 2
      
