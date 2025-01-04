Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Keanu AGL Gagal Warnai Rambut Gegara Bleaching, Netizen: Mirip Eva Manurung

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |12:34 WIB
4 Potret Keanu AGL Gagal Warnai Rambut Gegara <i>Bleaching</i>, Netizen: Mirip Eva Manurung
Keanu AGL. (Foto: Ist/IG)
A
A
A

Selebgram Keanu Angelo alias Keanu AGL baru-baru ini sukses menghibur warganet karena tingkah randomnya. Pasalnya, alih-alih ingin mewarnai rambut, penampilannya justru disebut gagal. Keanu sendiri sampai dibuat bingung dengan warna rambutnya kini.

Seperti apa penampilan Keanu yang gagal mewarnai rambut tersebut? berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Sabtu (4/1/2025).

1. Ubah warna rambut hitam jadi blonde terang

Entah warna rambut seperti apa yang diinginkan Keanu. Hanya saja, warna rambutnya yang dulu hitam kini berubah menjadi warna blonde terang. 

Keanu AGL

2. Efek bleaching

Hasil warna rambut blonde terang Keanu diduga karena proses bleaching yang dilakukannya sebelum mewarnai rambut. Hanya saja, Keanu menduga bleachingnya terlalu berlebihan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
