HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Potret 5 Artis Indonesia Masuk Daftar 200 Wanita Tercantik di Dunia hingga Dede Sunandar Jadi Pelayan Restoran

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |08:26 WIB
Berita Terpopuler: Potret 5 Artis Indonesia Masuk Daftar 200 Wanita Tercantik di Dunia hingga Dede Sunandar Jadi Pelayan Restoran
Syifa Hadju. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Lima artis Indonesia sukses masuk dalam daftar 200 wanita tercantik di dunia 2024 yang dirilis oleh TC Candler lewat kanal YouTube mereka. Seperti diketahui, TC Candler merupakan sebuah ajang nominasi tahunan dan merupakan akun yang khusus mengumumkan daftar 100 wajah tercantik di dunia.

Artis Indonesia masuk daftar 200 wanita tercantik di dunia 2024 jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Jumat 3 Januari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Wanita Tercantik di Dunia

TC Candler juga kerap memberi kebebasan kepada para penggemar untuk memberikan suara kepada publik figur favorit mereka.

