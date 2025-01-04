Cerita Dede Sunandar Kesulitan Finansial Usai Gagal Nyaleg, Sering Dibantu Vicky Prasetyo

Dede Sunandar gagal terpilih sebagai anggota legislatif. Kegagalannya itu berimbas pada kondisi finansialnya karena sudah menjual dua mobilnya untuk modal kampanye.

Ditambah lagi saat ini Dede Sunandar sedang sepi job dari stasiun televisi sehingga harus banting setir menjadi pelayan restoran demi menyambung hidup.

Dede Sunandar pun mengungkap bahwa Vicky Prasetyo lah yang mengajaknya terjun ke dunia politik. Vicky sendiri diketahui juga kalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar serentak, pada 27 November 2024. Vicky gagal menjadi Bupati Pemalang.

"Kalau itu memang jual kendaraan lah istilahnya, dan kemarin yang ngajak itu kan Pak Vicky Prasetyo," ujar Dede Sunandar di kawasan Tangerang, Banten, belum lama ini.

Meski demikian, Vicky tetap menunjukkan tanggung jawab serta rasa empatinya dengan tidak membiarkan Dede Sunandar hidup dalam kesulitan.