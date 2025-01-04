Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wabah HMPV Merebak di China, Kemenkes RI Ingatkan Masyarakat Tetap Waspada

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |19:19 WIB
Wabah Human Metapneumovirus (HMPV) yang sedang merebak di China menjadi perhatian dunia belakangan ini. Virus ini, yang menyerang saluran pernapasan, telah menyebar dengan cepat, terutama di wilayah China bagian utara, dan menimbulkan lonjakan kasus yang signifikan. Meskipun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kasus HMPV di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan mereka.

Human Metapneumovirus (HMPV) adalah virus yang dapat menyebabkan gejala serupa flu biasa, seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Pada beberapa kasus, terutama pada kelompok individu dengan daya tahan tubuh lemah, virus ini bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti bronkitis atau pneumonia. Meskipun umumnya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit kronis (seperti diabetes atau gangguan jantung) memiliki risiko lebih tinggi.

Seperti yang disampaikan oleh drg. Widyawati, MKM, juru bicara Kemenkes RI, meskipun belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada terhadap perkembangan situasi ini. "Kami meminta masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini sangat penting untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah penularan virus yang berpotensi mengancam kesehatan," jelas Widyawati seperti dikutip dari keterangan pers, Sabtu (4/1/2025).

Di tengah wabah ini, pemerintah Indonesia juga terus melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran virus HMPV ke tanah air. Salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara, khususnya bandara dan pelabuhan, dengan melakukan pengawasan kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala mirip flu, atau Influenza Like Illness (ILI).

Kemenkes menekankan pentingnya kerja sama masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal ini akan membantu mengurangi risiko penularan virus, terutama pada tempat-tempat ramai yang berpotensi menjadi titik penyebaran.

