Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Hindari Seblak dan Bakso, Ini 4 Makanan yang Bagus untuk Melancarkan Pencernaan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |10:34 WIB
Hindari Seblak dan Bakso, Ini 4 Makanan yang Bagus untuk Melancarkan Pencernaan
4 makanan untuk melancarkan pencernaan. (Foto: Freepik)
A
A
A

Krisjiana Baharudin baru-baru ini mencuri perhatian publik usai menjalani operasi batu empedu. Suami pedangdut Siti Badriah ini mengalami berbagai masalah pencernaan akibat makanan yang sering ia konsumsi.

Aktor ini mengungkap dirinya kerap memgonsumsi makanan junkfood hingga seblak dan bakso. Meski rasanya sedap, mengonsumsi makanan tersebut terus menerus bisa berbahaya untuk kesehatan tubuh termasuk sistem pencernaan Anda.

Biar tetap sehat, ada baiknya selalu memgonsumsi makanan yang kaya akan serat dan tentunya baik untuk pencernaan. Makanan ini pun mudah ditemukan dan pastinya bisa jadi pilihan tepat untuk gaya hidup Anda.

Penasaran, ada makanan apa saja yang baik untuk pencernaan? Yuk simak informasinya dari NHS UK, Jumat (3/1/2025).

1. Pepaya

Pertama ada pepaya. Buah ini jadi salah satu santapan yang cocok untuk melancarkan sistem pencernaan Anda. 

Pepaya merupakan buah yang kaya akan serat serta vitamin sehingga baik untuk kesehatan usus. Pepaya membuat BAB jadi lebih lancar sehingga bisa jadi opsi Anda untuk melancarkan pencernaan.

2. Lengkuas

Selanjutnya ada lengkuas. Lengkuas dikenal sebagai bumbu dapur yang juga kaya akan manfaat. 

Salah satunya adalah untuk meringankan masalah pencernaan. Dikutip Sehat Q, lengkuas biasa digunakan budaya Asia untuk menenangkan perut yang tak nyaman, mengatasi diare, mengurangi muntah, dan menghentikan cegukan.

Lengkuas kaya akan serat makanan dan fitokimia yang membantu meningkatkan pencernaanmu. Sebatang lengkuas segar memiliki zat anti bakteri yang berguna untuk menyingkirkan bakteri patogen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/298/3167995//sayuran-7Rwx_large.jpg
Makanan 0 Kalori Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/298/3163821//lengkuas-HcMx_large.jpg
Pencernaan Mampet? Coba Pakai Bumbu Dapur Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/483/3160105//makanan_sehat-hwal_large.jpg
5 Menu Sehat Pengganti Soda dan Permen: Segar, Enak, dan Bikin Nagih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/298/3158106//diet-lJeQ_large.jpg
5 Makanan Tinggi Protein Cocok untuk Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/298/3158374//otak-ClYV_large.jpg
8 Makanan Pendukung Kinerja Otak dan Daya Pikir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/298/3158034//kesemutan-Q1s3_large.jpg
Tangan dan Kaki Sering Kesemutan? Kurangi 4 Makanan Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement