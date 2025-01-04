Hindari Seblak dan Bakso, Ini 4 Makanan yang Bagus untuk Melancarkan Pencernaan

Krisjiana Baharudin baru-baru ini mencuri perhatian publik usai menjalani operasi batu empedu. Suami pedangdut Siti Badriah ini mengalami berbagai masalah pencernaan akibat makanan yang sering ia konsumsi.

Aktor ini mengungkap dirinya kerap memgonsumsi makanan junkfood hingga seblak dan bakso. Meski rasanya sedap, mengonsumsi makanan tersebut terus menerus bisa berbahaya untuk kesehatan tubuh termasuk sistem pencernaan Anda.

Biar tetap sehat, ada baiknya selalu memgonsumsi makanan yang kaya akan serat dan tentunya baik untuk pencernaan. Makanan ini pun mudah ditemukan dan pastinya bisa jadi pilihan tepat untuk gaya hidup Anda.

Penasaran, ada makanan apa saja yang baik untuk pencernaan? Yuk simak informasinya dari NHS UK, Jumat (3/1/2025).

1. Pepaya

Pertama ada pepaya. Buah ini jadi salah satu santapan yang cocok untuk melancarkan sistem pencernaan Anda.

Pepaya merupakan buah yang kaya akan serat serta vitamin sehingga baik untuk kesehatan usus. Pepaya membuat BAB jadi lebih lancar sehingga bisa jadi opsi Anda untuk melancarkan pencernaan.

2. Lengkuas

Selanjutnya ada lengkuas. Lengkuas dikenal sebagai bumbu dapur yang juga kaya akan manfaat.

Salah satunya adalah untuk meringankan masalah pencernaan. Dikutip Sehat Q, lengkuas biasa digunakan budaya Asia untuk menenangkan perut yang tak nyaman, mengatasi diare, mengurangi muntah, dan menghentikan cegukan.

Lengkuas kaya akan serat makanan dan fitokimia yang membantu meningkatkan pencernaanmu. Sebatang lengkuas segar memiliki zat anti bakteri yang berguna untuk menyingkirkan bakteri patogen.