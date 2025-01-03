5 Potret Jennifer Coppen Temani Aisar Liburan di Bali, Ekspresi Adik Dali Wassink Jadi Sorotan

Aktris cantik Jennifer Coppen belakangan menjadi sorotan karena baru saja menemani YouTuber asal Malaysia, Aisar Khaled liburan di Bali.

Momen tersebut lantas membuat Jennifer Coppen dan Aisar Khaled digosipkan memiliki chemistry hingga kedekatan yang spesial. Padahal, Aisar sendiri sebelumnya sempat dikabarkan dekat dengan Fuji.

Namun, momen Jennifer Coppen dan Aisar selama di Bali tersebut justru membuat banyak netizen baper.

Berikut beberapa potret momen Jennifer Coppen yang menemani Aisar selama di Bali, melansir dari vlog berjudul “Mamari Temenin Aisar Jalan di Bali”, yang dibagikan di akun YouTube KeluargaBacil, Jumat (3/1/2025):

1. Belanja baju Bali bareng

Potret Jennifer Coppen Temani Aisar Liburan di Bali, Ekspresi Adik Dali Wassink Jadi Sorotan

Sesampainya di Bali, Jennifer Coppen langsung mengajak Aisar belanja baju Bali.

Menariknya, di momen tersebut, Jennifer menjelma bak ‘emak-emak’ yang begitu lihai menawar harga baju.

Ibunda Kamari Sky Wassink ini mampu menawar harga baju untuk Aisar dari harga Rp150 ribu menjadi Rp75 ribu.

2. Main ke pantai

Potret Jennifer Coppen Temani Aisar Liburan di Bali, Ekspresi Adik Dali Wassink Jadi Sorotan

Jennifer juga mengajak Aisar jalan-jalan ke pantai di Bali. Di momen tersebut, istri mendiang Dali Wassink itu tampak sukses membuat Aisar tertawa lepas. Keduanya juga terlihat mempraktekan adegan tinju bersama.

3. Kulineran

Potret Jennifer Coppen Temani Aisar Liburan di Bali, Ekspresi Adik Dali Wassink Jadi Sorotan

Jennifer Coppen juga tak lupa mengajak Aisar mengunjungi salah satu restoran favoritnya. Di sana, Aisar mencicipi nasi goreng hingga es cendol. YouTuber itu pun langsung antusias melahapnya karena kelezatan kedua hidangan khas Indonesia tersebut.