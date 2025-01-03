Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lesti Kejora Kontraksi di Usia Kehamilan 33 Minggu, Bakal Melahirkan Prematur Lagi?

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |17:35 WIB
Lesti Kejora Kontraksi di Usia Kehamilan 33 Minggu, Bakal Melahirkan Prematur Lagi?
Lesti Kejora Kontraksi di Usia Kehamilan 33 Minggu, Bakal Melahirkan Prematur Lagi? (Foto: Instagram)
A
A
A

Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar sebentar lagi akan menyambut kehadiran anak kedua mereka. Saat ini, usia kandungan Lesti sudah memasuki tujuh bulan. 

Jelang HPL yang jatuh pada tanggal 18 Februari 2025, Lesti mendadak mengalami kontraksi di usia kehamilan yang masih 33 minggu. Momen ini terjadi saat pergantian tahun.

"Kalau kalian ada yang ngeh pas lagi live, pas malam tahun baruan, itu aku tiba-tiba ke atas itu aku kasih kode ke Bapak RB (Rizky Billar), mules alias kontraksi," kata Lesti dikutip dari YouTube Leslar Entertainment, Jumat (3/1/2025).

Mulanya Lesti mengira kalau apa yang dirasakannya itu hanyalah kontraksi palsu. Hingga keesokan paginya, ia masih merasakan kontraksi. Akhirnya Lesti dan Rizky Billar memutuskan ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya.

"Pagi-pagi ku pikir tidak ada rasa itu kembali, ternyata ada. Ya sudah lah disuruh ke IGD sama dokter," ungkapnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175408//lesti_kejora_datangi_polda_metro_jaya-9xDn_large.JPG
Lesti Kejora Kelelahan Diperiksa Soal Kasus Hak Cipta, Benarkah Hamil Anak Ketiga? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175400//lesti_kejora-SL2m_large.JPG
4 Jam Diperiksa, Lesti Kejora Dicecar 27 Pertanyaan soal Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175326//lesti_kejora_datangi_polda_metro_jaya-4e6k_large.JPG
Lesti Kejora Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Terkait Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174319//lesti_kejora_dan_rizky_billar-wAGv_large.jpg
Szoboszlai Dominik Balas Komentar Lesti Kejora, Rizky Billar Langsung Ngadu ke Kendall Jennar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169318//artis_cantik_hobi_berkuda-NlPm_large.jpg
6 Artis Cantik Indonesia Hobi Berkuda, Ada yang Rajin Ikut Kejuaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157341//rizky_billar-OFIf_large.jpg
Dukungan Rizky Billar untuk Lesti Kejora yang Terseret Kasus Pelanggaran Hak Cipta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement