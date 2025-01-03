Lesti Kejora Kontraksi di Usia Kehamilan 33 Minggu, Bakal Melahirkan Prematur Lagi?

Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar sebentar lagi akan menyambut kehadiran anak kedua mereka. Saat ini, usia kandungan Lesti sudah memasuki tujuh bulan.

Jelang HPL yang jatuh pada tanggal 18 Februari 2025, Lesti mendadak mengalami kontraksi di usia kehamilan yang masih 33 minggu. Momen ini terjadi saat pergantian tahun.

"Kalau kalian ada yang ngeh pas lagi live, pas malam tahun baruan, itu aku tiba-tiba ke atas itu aku kasih kode ke Bapak RB (Rizky Billar), mules alias kontraksi," kata Lesti dikutip dari YouTube Leslar Entertainment, Jumat (3/1/2025).

Mulanya Lesti mengira kalau apa yang dirasakannya itu hanyalah kontraksi palsu. Hingga keesokan paginya, ia masih merasakan kontraksi. Akhirnya Lesti dan Rizky Billar memutuskan ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya.

"Pagi-pagi ku pikir tidak ada rasa itu kembali, ternyata ada. Ya sudah lah disuruh ke IGD sama dokter," ungkapnya.