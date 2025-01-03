5 Jenis Skincare untuk Menghilangkan Jerawat dan Bekasnya

Daftar skincare untuk menghilangkan jerawat dan bekasnya berikut ini bisa menjadi rekomendasi bagi kamu yang memiliki masalah kulit tersebut.

Seperti diketahui, jerawat kerap meninggalkan bekas berupa noda hitam yang disebabkan oleh hiperpigmentasi dan bisa berupa parut atau bopeng akibat luka.

Sering kali, jerawat dan bekas jerawat lebih sulit dan butuh waktu lama untuk bisa benar-benar hilang.

Lantas, apa saja rekomendasi skincare untuk menghilangkan jerawat dan bekasnya? berikut beberapa daftarnya



1. Pembersih wajah yang lembut



Membersihkan kulit wajah merupakan langkah awal yang penting untuk mengatasi jerawat dan bekasnya. Pilih pembersih wajah yang formulanya lembut agar kulitmu yang sedang meradang tidak semakin teriritasi.

Pastikan pembersih wajahmu bersifat non-comedogenic agar kandungan bahannya tidak menyumbat pori-pori dan memperparah jerawat. Akan lebih baik kalau pembersih wajahmu juga memiliki kandungan bahan-bahan yang dapat membantu mengatasi jerawat dan bekasnya.



2. Sunscreen



Suncreen jadi salah satu produk skincare untuk menghilangkan jerawat dan bekasnya untuk remaja yang wajib dipakai secara rutin.

Sinar UV dari matahari dapat membuat kondisi kulit wajahmu yang sedang sensitif menjadi lebih buruk, sehingga jerawat jadi sulit sembuh.

Selain itu, sinar UV ini juga dapat membuat noda bekas jerawat menjadi semakin gelap dan butuh waktu lama untuk menghilangkannya.

3. Serum untuk mengatasi jerawat sekaligus mencerahkan



Buat kamu yang belum pernah pakai serum wajah sebelumnya, serum adalah salah satu produk yang andal banget untuk mengatasi masalah kulit.

Pasalnya, di dalam serum terkandung konsentrat bahan-bahan aktif untuk mengatasi masalah kulit wajahmu.

Serum sebagai produk skincare untuk jerawat dan bekasnya biasanya mengandung bahan aktif berupa BHA (salicylic acid) dan AHA (glycolic acid, lactic acid, citric acid) untuk membantu mengatasi jerawat dan mengeksfoliasi kulit wajah.

Selain itu, kandungan niacinamide dan Vitamin C dapat membantu mengatasi noda hitam bekas jerawat.