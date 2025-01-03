Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Resep Salad Sayur untuk Diet, Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |17:20 WIB
5 Resep Salad Sayur untuk Diet, Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah
5 Resep Salad Sayur untuk Diet Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah, (Foto: Freepik)
A
A
A

Beberapa resep salad sayur untuk diet berikut ini bisa jadi rekomendasi bagi kamu yang ingin diet atau menurunkan berat badan usai kalap menyantap banyak makanan di momen tahun baru.

Resep salad sayur berikut ini juga dijamin tak kalah lezat dan tentunya sehat. Selain itu, hidangan ini juga diketahui praktis dan bisa segera dikonsumsi. 

Nah, berikut beberapa resep salad sayur untuk diet, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (3/1/2025).

1. Salad Sayur Simpel Saus Mayones

Bahan-bahan:

2 lembar kol ungu
3 sendok makan jagung pipil
5 buah tomat ceri
1 buah wortel, diparut
½ buah bawang bombai, diiris tipis
1 buah jeruk nipis
3 sendok makan mayones
1 sendok makan saus tomat
1 sendok makan saus sambal
¼ sendok teh gula
¼ sendok teh garam
¼ sendok teh lada hitam

Cara membuat:


1.Masukkan kol ungu, jagung, tomat ceri, dan parutan wortel ke dalam wadah. Tambahkan dengan irisan bawang bombai dan air perasan jeruk nipis, aduk rata.
2.Siapkan wadah terpisah, lalu masukkan mayones, saos tomat, saos sambal, gula, garam, dan lada hitam, aduk rata. Koreksi rasa sampai dirasa pas
3.Masukkah campuran salad ke dalam piring, lalu guyuri dengan sausnya
4.Salad sayur simpel saus mayones siap untuk disantap

2. Salad Sayur Telur Simpel

Bahan-bahan:

2 butir telur
Daun selada sesuai selera
5 buah tomat ceri
30 gram jagung
Lada hitam secukupnya
Garam secukupnya
Rumput laut bubuk secukupnya

Cara membuat:

1.Rebus telur terlebih dahulu selama sekitar 12 menit. Setelah matang, angkat, pisahkah dengan kulitnya, lalu sisihkan.
2.Potong-potong daun selada, sisihkan
3.Belah dua tomat ceri, sisihkan
4.Siapkan mangkuk, masukkan potongan daun selada, tomat ceri, dan jagung
5.Belah dua telur rebus, lalu tambahkan ke mangkuk salad
6.Taburi dengan garam, lada hitam, dan rumput laut bubuk
7.Salad sayur telur simpel siap untuk disantap

3. Salad Timun Segar

Bahan-bahan:

1 buah timun ukuran sedang
1 buah tomat ukuran besar
½ buah bawang bombai
2 tangkai daun ketumbar
3 cabai jalapeno
3 siung bawang putih
1 buah jeruk nipis
Gula secukupnya
Garam secukupnya

Cara membuat:

1.Potong dadu kecil buah timun, sisihkan
2.Cincang halus bawang bombai, sisihkan
3.Iris tipis cabai jalapeno, pisahkan dari bijinya, lalu sisihkan
4.Geprek bawang putih, lalu cincang halus, kemudian sisihkan
5.Potong dadu kecil buah tomat, sisihkan
6.Cincang halus daun ketumbar, sisihkan
7.Masukkan dan atur semua bahan yang telah disiapkan di dalam mangkuk, kemudian beri air perasan jeruk nipis
8.Beri tambahan gula dan garam secukupnya, aduk rata, lalu koreksi rasa
9.Salad timun segar pun siap untuk dinikmati

 

