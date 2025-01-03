Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Porsi Gultik di Blok M Jadi Sorotan Netizen: Cuma Seuprit!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |19:46 WIB
Viral Porsi Gultik di Blok M Jadi Sorotan Netizen: Cuma Seuprit!
Viral Porsi Gultik di Blok M Jadi Sorotan Netizen, (Foto: X)
A
A
A

Gultik alias gulai tikungan jadi salah satu menu favorit di Jakarta. Gultik ini biasa ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan dan kerap menjadi opsi makan malam masyarakat. 

Selain rasanya jadi kuliner favorit, gultik juga terkenal dengan porsinya yang lebih sedikit dari gulai pada umumnya. Namun, baru-baru ini viral seorang netizen yang syok mengetahui porsi gultik yang ternyata begitu sedikit.

Momen itu viral di media sosial termasuk akun X, @foodfess2. Seorang netizen tak menyangka bahwa gulai tikungan yang hits itu ternyata hanya disajikan dengan porsi yang sedikit.

“Aku belum pernah makan gulai tikungan Blok M, emang iya porsinya segini? harganya Rp15k lo tapi porsinya seuprit gini,” tulis akun tersebut dikutip Jumat (3/1/2025).

Dari video yang beredar, nampak penjual gultik ini hanya memberi sedikit nasi di piring kecil. Nasinya pun bahkan tak memenuhi piring tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
