Keren Banget! Okezone Kini Punya Fitur Dengerin Berita Buat Kamu yang Sibuk dan Kekinian

HEY kamu yang aktif, kreatif, dan nggak pernah ketinggalan update! Di zaman serba cepat seperti sekarang, siapa sih yang nggak butuh berita terkini? Tapi, gimana kalau kamu lagi sibuk banget dengan tugas kuliah, sport, atau bahkan kegiatan seru lainnya? Tenang, ada solusi canggih buat kamu!

Okezone, portal berita favorit, sekarang punya fitur keren yang bikin hidup kamu makin praktis: Text to Speech! Fitur ini pas banget buat kamu yang nggak sempat baca panjang-panjang di smartphone.

Tinggal dengerin aja berita favoritmu sambil lanjut beraktivitas. Lagi jogging, nyetir, atau sekadar nyantai? Klik fitur ini, dan berita bakal otomatis mengalir ke telinga kamu.

Gampang Banget Cara Pakainya:

1. Buka www.okezone.com lewat gadget kamu.

2. Pilih artikel yang kamu suka, bisa berita olahraga, hiburan, atau topik viral lainnya.

3. Klik tombol “Listen” di bawah artikel.