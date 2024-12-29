Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Rekomendasi Tempat Wisata di Bandung, Bikin Liburan Sekolah dan Nataru Makin Menyenangkan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |17:28 WIB
5 Rekomendasi Tempat Wisata di Bandung, Bikin Liburan Sekolah dan Nataru Makin Menyenangkan
The Great Asia Afrika Lembang. (Foto: Ist)
Liburan sekolah Natal dan Tahun Baru (Nataru) tengah berjalan. Momen yang menyenangkan dan penuh keceriaan ini tentunya dimanfaatkan untuk mengajak keluarga dan juga orang terdekat untuk berlibur.

Banyak destinasi kota yang jadi tujuan masyarakat untuk berlibur, salah satunya adalah Bandung. Ya, banyak orang yang menganggap kalau Bandung adalah kota yang ngangenin.

Memiliki jarak 3 jam dari Jakarta, Bandung selalu jadi pilihan terutama bagi masyarakat Jabodetabek. Apalagi di kota ini masyarakat bisa menikmati kuliner hingga menjelajah tempat wisata.

Lantas apa saja sih destinasi wisata di Bandung yang menjadi magnet para wisatawan? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Sabtu (28/12/2024).

1. Kampung Cai Ranca Upas
Bergeser ke Bandung kota, Anda bisa mengunjungi Ciwidey yang juga jadi favorit wisatawan. Di Ciwidey terdapat satu kawasan wisata yakni Kampung Cai Ranca Upas. Selain punya area perkemahan yang cantik, Kampung Cai Ranca Upas juga punya penangkaran rusa yang menyenangkan untuk dikunjungi.

Penangkaran Rusa Ranca Upas
Penangkaran Rusa Ranca Upas

Selain itu juga ada berbagai permainan outbound yang bisa kamu coba di sana bersama keluarga. Ada juga pemandian air panas alaminya loh.

Lokasi ini buka setiap hari, pukul 07.30-17.00. Untuk biaya masuknya sendiri Rp25.000.

2. Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Kalau Anda ingin berlibur dengan pemandangan hijau nan sejuk, bisa coba datang ke Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda . Tempat ini merupakan hutan kota yang terletak di area Dago Pakar.

Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Bandung


Taman yang kerap disebut Tahura oleh warga Bandung ini juga jadi salah satu tempat wisata favorit di Bandung. Wisata ke Tahura adalah pilihan yang pas kalau kamu ingin mencoba jalan-jalan di tengah hutan tapi tanpa jauh-jauh keluar kota.

Tempat ini beroperasi mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Biaya masuknya Rp17.000.

3. The Great Asia Africa Lembang

Beralih ke tempat wisata kekinian yang Instagramable, Anda bisa mengunjungi The Great Asia Africa Lembang. Terletak di Jalan Raya Lembang, tepat berseberangan dengan Farmhouse Lembang yang lebih dahulu populer, The Great Asia Africa adalah salah satu tempat wisata di Lembang yang tengah naik daun saat ini.

The Great Asia Africa Lembang



Di sini, Anda bisa berfoto-foto menggunakan hanbok dengan latar belakang ala rumah-rumah Korea di masa lalu, kimono di Kyoto mini, menikmati warna-warni dinding di Maroko, atau bahkan berpose ala film India, lengkap dengan sari.

The Great Asia Africa Lembang buka setiap hari pukul 09.00-18.00. Untuk harga masuknya sendiri Rp50.000.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193714//libur_nataru_2026-xsdo_large.jpg
