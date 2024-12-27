Ayah Lesti Kejora Bangga Lihat Perkembangan Cucu: Ngobrolnya Nyambung

Ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, mengaku bangga dengan perkembangan cucunya, Muhammad Levian Al Fatih Billar, menjelang punya adik baru. Dia menilai Levian merupakan anak yang pintar ketika diajak berbicara meski usianya masih balita.



Endang kemudian teringat momen Levian melarangnya pulang usai dijemput dari sekolahnya. Levian mengatakan hal itu dengan kalimat yang menggemaskan. Momen tersebut pun diakui Endang membuat dirinya sering kangen dengan sang cucu.



"Ya tambah gemes tambah pinter ngomongnya. Seperti gini kita habis anter dia sekolah kita pamitan, 'pulang dulu ya mau cuci mobil'. Kata dia 'kok pulang? Kan di sini ada abang, ngapain pulang, nanti aja kalau bunda sama papa pulang baru boleh pulang," kata Endang di Kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, belum lama ini.



Endang sendiri bangga dengan perkembangan Levian di usianya yang masih balita. Dia berharap, Levian yang juga baru berulang tahun tumbuh sehat dan menjadi anak yang pintar.



"Anak segede gitu masih, kalau ngobrol udah nyambung," kata dia.



Sebagai kakek, Endang juga menyiapkan kado spesial untuk Levian. Namun, dia mengaku hadiah darinya bukanlah barang mahal. Meski begitu, ia tetap mengusahakan mencari kado berkesan untuk cucu tercintanya itu.



"Kalau hadiah udah, ya kita tiap ketemu bukan apa-apa tapi aki nin bawa hadiah apa buat abang. Walupun hargaanya murah. Tapi kita usahakan," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)