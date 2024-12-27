Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ayah Lesti Kejora Bangga Lihat Perkembangan Cucu: Ngobrolnya Nyambung

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |18:50 WIB
Ayah Lesti Kejora Bangga Lihat Perkembangan Cucu: Ngobrolnya Nyambung
Keluarga Lesti dan Billar. (Foto: IG Lesti Kejora)
A
A
A

Ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, mengaku bangga dengan perkembangan cucunya, Muhammad Levian Al Fatih Billar, menjelang punya adik baru. Dia menilai Levian merupakan anak yang pintar ketika diajak berbicara meski usianya masih balita.

Endang kemudian teringat momen Levian melarangnya pulang usai dijemput dari sekolahnya. Levian mengatakan hal itu dengan kalimat yang menggemaskan. Momen tersebut pun diakui Endang membuat dirinya sering kangen dengan sang cucu.

"Ya tambah gemes tambah pinter ngomongnya. Seperti gini kita habis anter dia sekolah kita pamitan, 'pulang dulu ya mau cuci mobil'. Kata dia 'kok pulang? Kan di sini ada abang, ngapain pulang, nanti aja kalau bunda sama papa pulang baru boleh pulang," kata Endang di Kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Endang sendiri bangga dengan perkembangan Levian di usianya yang masih balita. Dia berharap, Levian yang juga baru berulang tahun tumbuh sehat dan menjadi anak yang pintar.

"Anak segede gitu masih, kalau ngobrol udah nyambung," kata dia.

Sebagai kakek, Endang juga menyiapkan kado spesial untuk Levian. Namun, dia mengaku hadiah darinya bukanlah barang mahal. Meski begitu, ia tetap mengusahakan mencari kado berkesan untuk cucu tercintanya itu.

"Kalau hadiah udah, ya kita tiap ketemu bukan apa-apa tapi aki nin bawa hadiah apa buat abang. Walupun hargaanya murah. Tapi kita usahakan," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191793//rizky_billar_dan_lesti_kejora-29Ld_large.jpg
Selain Rizky Billar, Lesti Kejora Tuai Hujatan Tak Senonoh Lewat DM Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191786//rizky_billar-gkCN_large.jpeg
Rizky Billar Siap Laporkan Istri Oknum Polisi Usai Kasus KDRT Diungkit Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191471//rizky_billar-TuWD_large.jpg
Rizky Billar Siap Laporkan Istri Polisi Usai Ungkit Kasus KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/205/3183703//adi_2025-vNnW_large.jpg
Nassar dan Lesti Kejora Masuk Nominasi 2 Kategori Populer ADI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179658//rizky_billar_dan_lesti_kejora-ZWGc_large.jpg
Rizky Billar Kesal Dituding Terlalu Nafsuan karena Lesti Hamil Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177538//rizky_billar_dan_lesti_kejora-g5qJ_large.jpg
Rizky Billar Tanggapi Kritik Netizen soal Kehamilan Ketiga Lesti Kejora
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement