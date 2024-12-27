Profil Citra Scholastika, Viral Klaim Pilot Buka Paksa Pintu Toilet saat di Pesawat

Citra Scholastika baru-baru ini mengalami kejadian tak mengenakkan. Ia mendapat perlakuan tak menyenangkan saat menempuh perjalanan selama 4 jam menggunakan pesawat.

Dalam sebuah wawancara Citra menceritakan, awalnya, ia ke toilet yang terletak persis di belakang ruang pilot. Tak lupa, dia mengunci pintu toilet sebelum menggunakannya. Namun kemudian ada orang yang menggedor-gedor pintu toilet.

"Aku jawab, 'Ada orang!' Tiba-tiba ada bunyi cekrek dan itu pintu toilet terbuka. Orang itu membuka pintunya benar-benar dibuka banget," tutur Citra Scholastika.

Ia mengklaim, pilot yang membuka pintu toiletnya saat di pesawat belum meminta maaf hingga kini. Padahal, peristiwa itu sudah terjadi sebulan silam.

Jumat (27/12/2024).

Citra Scholastika merupakan penyanyi asal Yogyakarta yang lahir pada 5 Juni 1994. Pemilik nama lengkap Skolastika Citra Kirana Wulan ini merupakan pemenang kedua dalam ajang pencarian bakat bernyanyi Indonesian Idol musim keenam, yang tayang di stasiun televisi swasta nasional RCTI pada tahun 2010.

Melalui karya-karyanya, ia dikenal sebagai penyanyi yang mengusung aliran musik pop, jazz-pop, dan R&B. Sejak di bangku Sekolah Dasar Citra Scholastika sudah terbiasa tampil bernyanyi di gereja, menunjukkan ketertarikannya yang lebih mendalam terhadap dunia tarik suara.

Keterampilan bernyanyinya semakin bertambah saat ia selesai mengikuti kontes Indonesian Idol musim keenam dan menciptakan lagu-lagu sendiri di usia yang masih sangat muda.

Setelah selesai ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Citra Scholastika mencoba peruntungannya sebagai penyanyi profesional dengan meluncurkan dua single yang langsung membuat namanya berada di puncak karier.

‘Everybody Knew’ dan ‘Pasti Bisa’ membuat Citra Scholastika dapat membuktikan kepada ayahnya yang pada saat itu yang kurang mendukung Citra untuk menjadikan penyanyi sebagai profesi yang bisa dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidup Citra.