Profil Marlon Renaldy, Aktor Pemeran Pak Taka Sitkom OB yang Meninggal di Usia 52 Tahun

Marlon Renaldy pemeran Pak Taka di Sitkom OM meninggal dunia. (Foto: IG @aditsayuti)

Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Pemeran Pak Taka dalam situasi komedi (sitkom) OB, Marlon Renaldy, dikabarkan meninggal dunia.

Usut punya usut, Marlon Renaldy disebut sudah menghembuskan nafas terakhir sejak Senin, 23 Desember 2024 lalu. Marlon kemudian dimakamkan keesokan harinya.

Kabar duka tersebut juga sempat dibagikan oleh Adit Sayuti, teman Marlon yang sama-sama berperan di sitkom OB. Melalui akun Instagramnya, Adit membagikan potret Marlon ketika telah disemayamkan di sebuah peti.

“RIP pak Taka @marlonrenaldy. Sudah nggak ada yang nyuruh push up dan squat jump lagi ya mbak odah @botikapanggabean,” tulis Adit, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @aditsayuti, dikutip Jumat (27/12/2024).

Pemilik nama asli Aditya Warman itu terlihat melayat Marlon Renaldy bersama Tika Panggabean. Tika juga merupakan pemain sitkom OB yang heboh pada 2006.