Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Marlon Renaldy, Aktor Pemeran Pak Taka Sitkom OB yang Meninggal di Usia 52 Tahun

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |16:44 WIB
Profil Marlon Renaldy, Aktor Pemeran Pak Taka Sitkom OB yang Meninggal di Usia 52 Tahun
Marlon Renaldy pemeran Pak Taka di Sitkom OM meninggal dunia. (Foto: IG @aditsayuti)
A
A
A

Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Pemeran Pak Taka dalam situasi komedi (sitkom) OB, Marlon Renaldy, dikabarkan meninggal dunia

Usut punya usut, Marlon Renaldy disebut sudah menghembuskan nafas terakhir sejak Senin, 23 Desember 2024 lalu. Marlon kemudian dimakamkan keesokan harinya. 

Kabar duka tersebut juga sempat dibagikan oleh Adit Sayuti, teman Marlon yang sama-sama berperan di sitkom OB. Melalui akun Instagramnya, Adit membagikan potret Marlon ketika telah disemayamkan di sebuah peti.

“RIP pak Taka @marlonrenaldy. Sudah nggak ada yang nyuruh push up dan squat jump lagi ya mbak odah @botikapanggabean,” tulis Adit, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @aditsayuti, dikutip Jumat (27/12/2024).

Pemilik nama asli Aditya Warman itu terlihat melayat Marlon Renaldy bersama Tika Panggabean. Tika juga merupakan pemain sitkom OB yang heboh pada 2006.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187576//epy-ML7x_large.jpg
Detik-Detik Jenazah Epy Kusnandar Dibawa ke Rumah Duka, Karina Ranau Tak Kuasa Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186186//tristan-irXB_large.jpg
Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/629/3176495//olla-7Yxb_large.jpg
Olla Ramlan Tulis Pesan Haru Usai Ibunda Tercinta Meninggal Dunia: I Love You My Beautiful Mother
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168467//tora_sudiro-Ts6R_large.jpg
Kocak! Tora Sudiro Lakukan Ini Saat Mieke Amalia Sering Tidur Membelakanginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/624/3163777//paskibraka-Viz8_large.jpg
Kisah Ketegaran Hati Kevin Silaban, Komandan Paskibraka Humbahas yang Tetap Kibarkan Merah Putih saat Ayah Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163631//igk_manila-I9ME_large.jpg
IGK Manila Meninggal Dunia, Tokoh Olahraga yang Dikenal Sebagai Bapak Wushu Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement