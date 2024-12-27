Profil Fico Fachriza, Komika yang Diduga Tipu Artis dan Sering Pinjam Uang

Media sosial tengah dihebohkan dengan kabar komika Tanah Air, Fico Fachriza yang diduga menipu para artis. Fico disebut sering meminjam uang dengan alasan keperluan keluarga dan musibah, namun ternyata hal tersebut hanya tipuan semata.

Hal itu mulanya diungkap oleh kakak Fico, Ananta Rispo alias Rispo. Komika itu menyebarkan pesan kepada para artis untuk tidak meminjamkan uang kepada sang adik lantaran alasannya hanya dibuat-buat.

Hal ini membuat netizen heboh hingga menggeruduk sosial media Fico. Meski begitu, Fico telah membuat klarifikasi atas tuduhan tersebut.

Fico Fachriza sendiri merupakan komika yang juga pernah tersandung hal tak mengenakkan. Ia pernah terjerat kasus narkoba dan menjadi perhatian publik.

Fico adalah seorang komedian, sekaligus aktor berusia 27 tahun. Dia diketahui mengawali karirnya dengan mengikuti Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) musim ketiga, yakni pada 2013.