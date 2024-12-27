Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nia Ramadhani saat Liburan Musim Dingin di Luar Negeri, Gayanya bak Artis Hollywood

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |17:36 WIB
Nia Ramadhani salah satu artis yang kehidupannya kerap mencuri perhatian publik. Selain hidup penuh kemewahan, ia juga selalu tampil stylish dalam berbagai momen.

Diketahui, saat ini Nia Ramadhani dan keluarganya tengah menikmati liburan musim dingin di luar negeri. Momen tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Salah satu yang tak terlewatkan adalah Nia mengunggah OOTD-nya yang selalu terlihat kece. Unggahan tersebut tentu saja menjadi sorotan.

Ibu tiga anak ini terlihat memakai inner abu-abu dipadukan dengan jeans. Ia menambahkan jaket bulu-bulu yang menambah kesan stylish pada tampilannya.

Untuk tampilan rambutnya sendiri, Nia memilih digerai rapi. Kemudian ia menambahkan kacamata hitam.

