6 Fakta TikToker Banjir Hujatan Gegara Pesan 5 Porsi Bakso Minta Gratisan, Ujungnya Ngaku Bercanda

Media sosial baru-baru ini dibuat heboh oleh sebuah konten salah seorang TikToker bernama Clarissa. Pasalnya, alih-alih ingin membuktikan trik marketing salah satu restoran bakso, ia justru banjir hujatan netizen gegara dinilai tak tahu diri karena memesan lima porsi bakso, tapi diduga meminta gratisan.

Nah, berikut 6 fakta viralnya TikToker Clarissa gegara drama bakso, dilansir Okezone dari akun TikToknya, @hiclarissaa, Jumat, (27/12/2024).

1. Ingin buktikan trik marketing

Melalui kontennya tersebut, Clarissa awalnya berniat untuk membuktikan 'trik marketing' salah satu restoran bakso. Clarissa menjelaskan, dia makan di tempat bakso yang menawarkan promo, jika bakso tidak enak, tidak usah bayar.

"Marketing kebanyakan gimmick. Nama brand kita belum spill," tulis keterangan yang ada di dalam video.

"Tonton sampai habis dan baca kronologinya. Nama brand kami gak mau sebut," imbuhnya.

2. Pesan satu mangkok bakso, lalu minta tambah 4 mangkuk

Dalam keterangan kontennya, Clarissa mengatakan, "Jadi, resto ini bilang kalau gak enak gak usah bayar. Di sini kami cuma mau buktiin ini gimmick atau beneran. TnC: Kalau bakso cuma dimakan 1 = gak enak = gak perlu bayar."

Mengacu pada syarat dan ketentuan promo yang ditawarkan restoran tersebut, Clarissa mencoba membuktikan hal tersebut.

Awalnya dia memesan satu porsi. Dihabiskan bakso pesanannya itu hingga habis semua. Kemudian, entah bagaimana Clarissa memesan lagi menu yang sama seperti yang dia makan tapi kali ini langsung empat porsi.

Ya, total lima porsi bakso dipesan Clarissa di resto tersebut. Setelah pesanan selesai dibuat, pesanan empat bakso tambahan diantarkan ke meja Clarissa.

Kemudian, TikToker itu mengambil masing-masing satu bakso dari empat mangkuk yang baru dipesan. Dia pindahkan bakso tersebut ke mangkuk pertama. Lalu Clarissa makan keempat bakso tersebut.

3. Ajak pelayan berdebat

Meski sempat lahap menyantap empat buah bakso, Clarissa mendadak membuat kegaduhan. Pasalnya, dia kemudian memanggil salah seorang karyawan restoran itu, lalu mengajukan 'komplen'.

"Jadi, kalau aku makan satu biji (bakso), gak enak, gak usah bayar?" tanya Clarissa ke pelayanan restoran.

Pelayan itu menjawab, "Iya".

"Nah, ini cuma satu satu satu satu (sambil menunjuk bakso yang diambil dari masing-masing mangkuk tambahan). Berarti gak usah bayar dong?" kata Clarissa.

Pelayan yang mendengar pernyataan Clarissa pun bingung, lalu keluar responsnya, "Kenapa kak?".

"Ini kan cuma dimakan satu satu satu satu, berarti gak usah bayar dong?" kata Clarissa lagi mengulangi pernyataan sebelumnya.

Takut salah menjawab, si pelayan mencoba untuk memanggil timnya yang lain. Datangnya seorang staf laki-laki ke meja Clarissa, dia bertanya, "Enak gak kak?". Clarissa menjawab, "Iya."

Namun, dia bersikukuh dengan konsep pesanan dia yang hanya makan satu bakso per mangkuknya, tidak menghabiskan semuanya dan menurut Clarissa, kalau hanya makan satu bakso, artinya tidak usah bayar.

"Katanya kalau gak enak, gak usah bayar," ujar Clarissa masih bersikukuh dengan pendiriannya.

Mendengar jawaban Clarissa yang seperti itu, pelayan menimpali dengan mengatakan, "Ketentuan kami cuma 1 porsi saja dicobanya."

4. Suruh petugas tanya manager restoran hingga akhirnya dapat gratisan

Tidak puas dengan jawaban si pelayan kedua, Clarissa meminta agar si pelayan bertanya ke manajer restonya. Si pelayan pun mengiyakan. Terjadi diskusi di ruang staf dan ini divideokan Clarissa.

Sampai akhirnya ada staf ketiga yang mendatangi meja Clarissa. Pelayan itu bilang, "Kami free-kan saja, karena kenyamanan customer nomor satu."

Di ujung video, Clarissa menuliskan pernyataan, "Akhirnya digratisin sama restonya. Lanjut part 2."