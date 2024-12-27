Cara Menghilangkan Bulu Ketiak Permanen

Memiliki ketiak cerah tanpa bulu menjadi salah satu impian kaum hawa. Namun, menghilangkannya secara permanen ternyata tak mudah. Cara menghilangkan bulu ketiak sendiri cukup beragam. Mulai dari mencukur hingga mencabutnya dengan perawatan waxing.

Namun cara-cara tersebut tidak bisa menghilangkannya secara permanen dan harus dilakukan secara rutin. Lantas, bagaimana cara menghilangkan bulu ketiak secara permanen? Berikut akan diulas Okezone dari berbagai sumber, Kamis, (26/12/2024).

Alat penghilang bulu ketiak dengan teknologi laser menjadi salah satu pilihan untuk kamu yang ingin menyingkirkan bulu ketiak secara permanen. Sistem pada laser bekerja dengan merusak tempat keluarnya rambut yakni di bagian folikel. Pemakaian alat canggih ini kini bukan hanya bisa dilakukan oleh dokter ahli.

Beberapa produk laser kian mudah ditemukan di marketplace untuk dipakai sendiri di rumah. Treatment laser terbukti efektif mengurangi tumbuhnya bulu ketiak. Setidaknya membuat bulu yang kembali tumbuh menjadi lebih halus dan tipis. Bahkan bisa berhenti tumbuh sama sekali.

Cara tersebut lebih disukai karena tidak menyebabkan munculnya kehitaman pada ketiak akibat bulu tebal di bawah kulit terlihat akibat sering dicukur.

Selain itu, cara lain untuk menghilangkan bulu ketiak secara permanen, yaitu menggunakan terapi Intense Pulsed Light (IPL). Terapi IPL merupakan jenis terapi cahaya yang digunakan untuk mengatasi keriput, bintik-bintik, dan rambut yang tidak diinginkan.

Umumnya, terapi IPL digunakan untuk mengatasi hingga menghilangkan bintik-bintik tanda penuaan dini, kerusakan kulit akibat sinar matahari, tanda lahir, serta rambut di wajah, leher, punggung, dada, kaki, hingga ketiak.

Walaupun mirip dengan perawatan laser, kedua perawatan ini memiliki perbedaan. Jika perawatan laser menggunakan satu gelombang panjang yang fokus pada kulit yang bermasalah, IPL menggunakan banyak gelombang dan tak hanya menangani satu masalah kulit yang spesifik.

Dari tingkat kedalamannya, perawatan sinar laser bisa menembus kulit bagian dalam tanpa merusak permukaan atau jaringan lain yang sehat. Sementara cahaya dari terapi IPL hanya bekerja di permukaan kulit.