HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Potret Lyodra dan Randy Martin Go Public hingga Bobby Kertanegara Pemotretan Tema Natal Bikin Gemas Warganet

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |08:22 WIB
Berita Terpopuler: Potret Lyodra dan Randy Martin <i>Go Public</i> hingga Bobby Kertanegara Pemotretan Tema Natal Bikin Gemas Warganet
Randy Martin dan Lyodra. (Foto: IG)
A
A
A

Potret pasangan kekasih Lyodra dan Randy Martin yang aakhirnya go public mencuri perhatian warganet. Setelah sekian lama diisukan dekat, keduanya akhirnya mengunggah momen berdua di akun Instagram masing-masing.

Potret Lyodra dan Randy Martin jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Kamis 26 Desember 2024.

Selain terkait Lyodra dan Randy Martin, apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Potret Kasmaran Lyodra dan Randy Martin

Keduanya mengunggah foto yang sama di halaman media sosial masing-masing. Lyodra dan Randy kompak mengenakan busana warna hitam itu tampak saling menatap dengan penuh cinta. 

Begini potretnya.

