Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Fuji saat Dinner, Ngedate Bareng Siapa Nih?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |07:22 WIB
Potret Cantik Fuji saat <i>Dinner</i>, <i>Ngedate</i> Bareng Siapa <i>Nih</i>?
Fujianti Utami. (Foto: IG Fuji)
A
A
A

Fujianti Utami alias Fuji merupakan salah satu selebgram yang sosoknya selalu mencuri perhatian. Hingga saat ini, dia sudah memiliki 18,9 juta pengikut di akun Instagramnya.

Dalam akun itu, adik dari Fadli Faisal ini banyak mengunggah aktivitas kesehariannya. Unggahan tersebut selalu ramai komentar dari netizen.

Salah satunya saat Fuji mengunggah momen dirinya dinner. Pada postingannya itu, Fuji memakai baju one shoulder warna coklat dengan aksesori kalung silver.

Fuji terlihat sedang membaca buku menu. Di belakangnya terdapat dekorasi pohon Natal, dilengkapi dengan kerlap-kerlip lampu hias.

Mantan kekasih Thariq Halilintar ini nampak cantik dengan makeup natural. Sementara itu rambut panjangnya digerai dan diikat di bagian atas.

Sayangnya, Fuji tidak memberi caption apa-apa pada postingan itu. Hal itu tentu membuat netizen bertanya-tanya, bahkan menduga Fuji sedang ngedate.

"Yang pernah muda aja, kalau cewek atau gadis sering up foto tandanya apa yah?," tanya akun @melly***

"Dinner sama siapa tuh Uty?," tanya @silvy***

"Kayaknya dinner sama babang Aisar," celetuk @arum***

"Dinner sama siapa hayo?," ucap @hilda***

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191508//donna-4aOu_large.jpg
Selebgram Donna Fabiola Ditangkap Atas Kasus Narkoba, Suami Masih Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191445//aliyah_balqis-17he_large.jpg
Aliyah Balqis Sedih Hanya Dianggap Teman oleh Yuka: Selama Ini Hanya Dimanfaatin Doang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/194/3190910//jule_aya-sKOR_large.jpg
Adu Gaya Aliyah Balqis dengan Jule yang Diduga Terlibat Isu Perselingkuhan dengan Kekasih Sahabatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190274//rachel-JLDW_large.jpg
Liburan Rachel Vennya ke Milan, Italia, Bikin Netizen Salfok: Naik First Class hingga Minum Wine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188138//na_daehoon-Vre6_large.jpg
Resmi Cerai dari Jule, Na Daehoon Pegang Hak Asuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187194//dilan_janiyar-dJVj_large.jpg
Dilan Janiyar Promosi Konten Berbayar Bersama 2 Pria, Netizen: Ilfeel Sumpah!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement