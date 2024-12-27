Potret Cantik Fuji saat Dinner, Ngedate Bareng Siapa Nih?

Fujianti Utami alias Fuji merupakan salah satu selebgram yang sosoknya selalu mencuri perhatian. Hingga saat ini, dia sudah memiliki 18,9 juta pengikut di akun Instagramnya.



Dalam akun itu, adik dari Fadli Faisal ini banyak mengunggah aktivitas kesehariannya. Unggahan tersebut selalu ramai komentar dari netizen.



Salah satunya saat Fuji mengunggah momen dirinya dinner. Pada postingannya itu, Fuji memakai baju one shoulder warna coklat dengan aksesori kalung silver.



Fuji terlihat sedang membaca buku menu. Di belakangnya terdapat dekorasi pohon Natal, dilengkapi dengan kerlap-kerlip lampu hias.



Mantan kekasih Thariq Halilintar ini nampak cantik dengan makeup natural. Sementara itu rambut panjangnya digerai dan diikat di bagian atas.



Sayangnya, Fuji tidak memberi caption apa-apa pada postingan itu. Hal itu tentu membuat netizen bertanya-tanya, bahkan menduga Fuji sedang ngedate.



"Yang pernah muda aja, kalau cewek atau gadis sering up foto tandanya apa yah?," tanya akun @melly***



"Dinner sama siapa tuh Uty?," tanya @silvy***



"Kayaknya dinner sama babang Aisar," celetuk @arum***



"Dinner sama siapa hayo?," ucap @hilda***

(Qur'anul Hidayat)