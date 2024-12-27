Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini Penyebab dan Solusi untuk Bibir Terasa Kering

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |21:07 WIB
Ini Penyebab dan Solusi untuk Bibir Terasa Kering
Ini Penyebab dan Solusi untuk Bibir Terasa Kering
Bibir kering menjadi masalah yang sering dialami banyak orang. Selain terasa tidak nyaman, bibir yang kering juga bisa mengganggu penampilan. Namun, tahukah kamu bahwa ada beberapa penyebab utama bibir sering kering? 

Berikut adalah 5 penyebab dan solusinya yang bisa kamu coba!

1. Paparan Cuaca Ekstrem
Udara yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat menyebabkan bibir kehilangan kelembapannya. Hal ini sering terjadi pada musim dingin atau ketika berada di ruangan ber-AC terlalu lama.

Solusi: Gunakan lip balm dengan SPF saat keluar rumah dan humidifier saat berada di dalam ruangan untuk menjaga kelembapan udara.

2. Kurangnya Asupan Air

