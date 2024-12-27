Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Enam Trik Ini Buat Kamu Mudah Terapkan Teknik Mata Aegyo Sal

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |20:59 WIB
Enam Trik Ini Buat Kamu Mudah Terapkan Teknik Mata Aegyo Sal
Enam Trik Ini Buat Kamu Mudah Terapkan Teknik Mata Aegyo Sal, (Foto: Soulyu)
A
A
A

Kamu pasti sudah sering lihat di media sosial tentang tampilan mata aegyo sal, kan? Tampilan mata ini merupakan salah satu tren kecantikan asal Korea yang membuat mata terlihat lebih segar. 

Aegyo sal adalah istilah untuk lipatan kecil di bawah mata yang memberikan efek imut.

Yuk, simak enam cara mudah untuk mendapatkan tampilan mata aegyo sal berikut ini:

1. Aplikasikan Base Mata dan Concealer

Mulailah dengan mengaplikasikan base mata untuk memastikan makeup bertahan lebih lama. Kemudian, gunakan concealer untuk menyamarkan lingkaran hitam dan meratakan warna kulit di area bawah mata.

2. Gunakan Eyeshadow

Pilih eyeshadow berwarna pink muda, netral atau pastel untuk diaplikasikan di kelopak mata. Tambahkan warna yang sedikit lebih gelap pada lipatan mata untuk memberikan dimensi yang natural.

3. Buat Garis Aegyo Sal dengan Eyeshadow atau Pencil Eyeliner

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188275/soulyu-lYLk_large.jpg
Donat Butter Baby X Soulyu Padukan 3 Rasa Unik, Dibanderol Rp70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188273/soulyu-t24O_large.jpg
Soulyu Beauty X Butter Baby Luncurkan Lip Glassie, Ajak Perempuan Lebih Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement