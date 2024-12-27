Kamu pasti sudah sering lihat di media sosial tentang tampilan mata aegyo sal, kan? Tampilan mata ini merupakan salah satu tren kecantikan asal Korea yang membuat mata terlihat lebih segar.
Aegyo sal adalah istilah untuk lipatan kecil di bawah mata yang memberikan efek imut.
Mulailah dengan mengaplikasikan base mata untuk memastikan makeup bertahan lebih lama. Kemudian, gunakan concealer untuk menyamarkan lingkaran hitam dan meratakan warna kulit di area bawah mata.
Pilih eyeshadow berwarna pink muda, netral atau pastel untuk diaplikasikan di kelopak mata. Tambahkan warna yang sedikit lebih gelap pada lipatan mata untuk memberikan dimensi yang natural.