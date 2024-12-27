Enam Trik Ini Buat Kamu Mudah Terapkan Teknik Mata Aegyo Sal

Enam Trik Ini Buat Kamu Mudah Terapkan Teknik Mata Aegyo Sal, (Foto: Soulyu)

Kamu pasti sudah sering lihat di media sosial tentang tampilan mata aegyo sal, kan? Tampilan mata ini merupakan salah satu tren kecantikan asal Korea yang membuat mata terlihat lebih segar.

Aegyo sal adalah istilah untuk lipatan kecil di bawah mata yang memberikan efek imut.

Yuk, simak enam cara mudah untuk mendapatkan tampilan mata aegyo sal berikut ini:

1. Aplikasikan Base Mata dan Concealer

Mulailah dengan mengaplikasikan base mata untuk memastikan makeup bertahan lebih lama. Kemudian, gunakan concealer untuk menyamarkan lingkaran hitam dan meratakan warna kulit di area bawah mata.

2. Gunakan Eyeshadow

Pilih eyeshadow berwarna pink muda, netral atau pastel untuk diaplikasikan di kelopak mata. Tambahkan warna yang sedikit lebih gelap pada lipatan mata untuk memberikan dimensi yang natural.

3. Buat Garis Aegyo Sal dengan Eyeshadow atau Pencil Eyeliner