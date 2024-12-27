Perempuan Wajib Tahu! Ini 7 Kelebihan Cushion Dibanding Foundation

Foundation sering dianggap sebagai kunci makeup flawless, tetapi tidak jarang hasilnya justru membuat makeup terlihat berat dan cakey, apalagi jika diaplikasikan terlalu tebal.

Kini beberapa masyarakat sudah mulai beralih pada cushion makeup untuk tampilan natural sehari-hari. Cushion dirancang dengan formula yang dirancang untuk memberikan coverage yang lebih ringan.

Sebelum bermakeup, yuk ketahui dulu kelebihan cushion dibanding foundation diansir dari MS Cosmetic, Jumat (27/12/2024).

1. Memberi coverage lebih ringan

Kelebihan utama cushion makeup adalah kemampuannya memberikan coverage yang cukup untuk menyamarkan noda, bekas jerawat, atau warna kulit tidak merata, tanpa membuat kulit terasa berat.

Berbeda dengan foundation cair yang terkadang terasa lengket atau terlalu tebal, cushion memiliki tekstur ringan yang mudah diaplikasikan dan menyatu sempurna dengan kulit.

2. Memberikan tampulan makeup natural

Cushion dirancang untuk Anda yang menginginkan memiliki tampilan makeup natural, segar, dan flawless, sehingga cocok digunakan sehari-hari, baik untuk ke kantor, kampus, atau sekadar hangout.

3. Memberikan hasil akhir cerah alami pada wajah

Cushion juga menjadi pilihan tepat untuk Anda yang memiliki aktivitas padat, karena formulanya yang ringan tetap terasa nyaman meski dipakai sepanjang hari.

Dengan kandungan seperti niacinamide yang membantu meratakan warna kulit dan memberikan efek cerah alami, serta rice bran oil yang kaya antioksidan untuk melindungi kulit dari radikal bebas, cushion tidak hanya memberikan hasil makeup yang cantik, tetapi juga merawat kulit Anda.

4. Riasan menyatu dengan kulit

Tidak seperti foundation yang sering membuat makeup terlihat cakey jika diaplikasikan terlalu banyak, cushion hadir dengan formula ringan yang mudah menyerap dan menyatu sempurna dengan kulit.

Rahasianya terletak pada tekstur cairannya yang lebih encer dibanding foundation biasa, sehingga lebih mudah dibaurkan tanpa meninggalkan garis atau lapisan tebal di permukaan kulit.